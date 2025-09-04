본문 바로가기
영주시, 시민 1만명 참여 ‘시민건강체험마당’ 성황

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.04 11:18

경북 영주시는 지난 2∼4일 배고개둔치에서 열린 '제16회 시민건강체험마당'이 1만여 시민의 참여 속에 마무리됐다고 4일 전했다.

시민건강체험마당에서 한 시민이 혈압을 재고 있다. 영주시 제공

시민건강체험마당에서 한 시민이 혈압을 재고 있다. 영주시 제공

원본보기 아이콘

올해 행사에는 보건의료단체·병원·대학 등 37개 기관이 참여했다. 행사장에서는 △갑상선 초음파 △한방진료 △구강검진 △약물 오남용 상담 △시력검진 △심폐소생술 체험 등 다양한 프로그램이 운영돼 시민들로 붐볐다.


지역 병원과 대학, 지역사회보장협의체도 참여해 건강검사와 생활 습관 상담을 제공하고, 어린이집 원아 율동 공연과 주민들의 웰빙댄스·라인댄스 공연이 무대에 올랐다. 동국대병원과 연계한 응급처치 체험, 트럼펫 연주, 건강체조 시연도 눈길을 끌었다.

지난 3일 저녁에는 '야간 서천걷기 행사'가 열려 가족·친구·어르신 등 세대를 아우른 시민들이 함께 서천 밤길을 걸으며 건강과 휴식을 즐겼다. 참가자들은 "건강도 챙기고 추억도 남겼다"고 소감을 말했다.


김문수 보건소장은 "다양한 체험과 정보를 통해 시민들의 건강 인식을 높일 수 있었다"며 "건강증진사업을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

