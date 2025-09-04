현주엽 "논란 이후 30㎏ 넘게 빠져…네 식구 모두 정신과 치료받아"

현주엽, 논란 관련 심경 밝혀

지난해 근무 태만과 갑질 의혹에 휩싸였던 농구 선수 출신 방송인 현주엽이 논란 이후 처음으로 심경을 밝혔다.

농구 선수 출신 방송인 현주엽. 현주엽 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

4일 현주엽은 자신의 유튜브 채널 '현주엽의 푸드코드'에 "그냥 다 말하겠습니다"라는 제목의 영상을 공개했다. 현주엽은 "논란 이후 은둔생활을 좀 했다. 안 좋은 시선 아직도 있는데 뭐가 있어야지 사과를 하는데 뭐가 없다"며 "결과적으로 나온 게 없다"고 말했다. 이어 "학교 10년 후배 통화도 짜깁기에 언론중재위원회에서 정정보도까지 나왔지 않나"며 "재능 기부하겠다고 감독을 맡은 건데 말을 아끼는 게 좋겠다"고 입을 닫았다.

지난해 현주엽은 먹방(먹는 방송) 등 방송 촬영을 이유로 근무지를 무단이탈했다는 의혹을 받은 바 있다. 또 근무 태만과 겸직 논란에 이어 자신의 권위를 이용해 자녀들의 소속된 휘문중 농구부 업무에 개입하려 했고, 자녀들에게 훈련 특혜를 줬다는 의혹도 연이어 제기됐다.

하지만 현주엽 측은 "현주엽 감독에 대한 의혹을 최초 보도한 매체에서 언론중재위원회의 조정에 따라 '부족한 근무시간을 대체 근무 등을 통해 보충한 것으로 확인됐다'라며 겸직 및 근무 태만 의혹은 사실이 아니라고 정정보도했다"고 밝혔다.

논란 이후 1년 만에 유튜브 활동을 재개한 현주엽은 관련 사건에 대해 언급하지 않다가 이번에 처음으로 입을 열었다. 현주엽은 "사과할 게 있으면 나도 좋다"며 "그런데 사실이 아니지 않나. 언론중재위원회도 언론사들에 정정보도 하라고 해서 사실이 아님이 증명됐는데 사람들은 관심이 없다"고 토로했다.

아들 관련 악플에 대해선 "화나고 억울한 게 우리 애들이 피해를 엄청 많이 봤다"며 "애들이 무슨 죄냐. 지금 모든 가족이 정신과를 다니고 있고 아들도 병원에 수개월 입원했다. 나도 와이프도 입원했다. 정신건강과에서 입원을 강권했다. 오히려 굉장히 피해를 많이 본 게 난데 내가 사과를 받아야 한다"고 했다.

그는 "한 가정이 무너졌다. 네 식구가 다 정신과 치료받고 있다. 약을 안 먹으면 잠을 못 잔다"며 "말이 어눌한 것은 정신과 약 때문이다. 약을 꾸준히 먹지 않으면 감정 기복이 굉장히 심해져서 극단적으로 가기도 하는 상황"이라고 전했다.

현주엽은 "우울증이 불면증, 대인기피, 식욕부진 등으로 온다. 나도 변화를 주기 위해서 유튜브를 다시 시작했다"며 "다이어트에 마음고생이 최고다. 지금 난 하루에 한끼 먹거나 안 먹는데 식욕이 낮아졌다. 30㎏ 넘게 빠지니까 의사 선생님도 놀라더라"라고 했다.

아울러 유튜브 활동을 이어가는 이유에 대해 "내가 방송을 다시 시작하면 아이도 상황이 나아질 것 같다"며 "세상이 그게 아니라는 걸 보여주고 싶다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>