본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

진주시, '대한민국 기업가정신관' 건립 사업 본격 추진

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.04 09:19

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조규일 시장, 기획재정부 장관 만나
'대한민국 기업가정신관 건립' 건의


경남 진주시가 추진하는 '대한민국 기업가정신관' 건립 사업이 본격적인 속도를 낼 전망이다.


조규일 진주시장은 정부서울청사에서 구윤철 기획재정부 장관을 만나 '대한민국 기업가정신관' 건립을 위한 실시설계 용역비가 2026년 정부예산에 반영될 수 있도록 지원해 줄 것을 건의했다.

오른쪽 조규일 진주시장 왼쪽 구윤철 기획재정부 장관.

오른쪽 조규일 진주시장 왼쪽 구윤철 기획재정부 장관.

AD
원본보기 아이콘

조 시장은 대한민국 경제 기적을 견인한 1세대 창업주의 기업가정신을 세계로 확산하고 미래세대로 계승ㆍ발전시키기 위한 '대한민국 기업가정신관'건립 사업의 당위성을 설명하고 내년도 정부예산에 실시설계 용역비를 반영해 줄 것을 적극적으로 건의했다.

구윤철 장관은 "대한민국의 새로운 경제도약을 위해 대한민국 기업가정신관 건립의 필요성에 공감하며 사업이 속도를 낼 수 있도록 정부 차원에서 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.


한편 진주시는 그동안 K-기업가정신을 미래세대로 계승하고 창의적 비전을 제시하는 '대한민국 기업가정신관' 건립에 행정력을 집중해 왔다. 이번 건의를 통해 대한민국 기업가정신의 과거와 현재, 미래를 한눈에 조명하고, 지역과 국가의 창업·혁신 생태계를 강화하는 기반 마련에 더욱 박차를 가할 예정이다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들, AI강자들 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기