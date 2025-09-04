"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"김건희, 극우 행보 尹 안타까워해"

"전한길은 정치할 생각 없어"

"상식과 동떨어진 발언 많아 쓴소리"

서정욱 변호사와 한국사 강사 전한길씨. 유튜브 서정욱TV전한길뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국사 강사 전한길씨와 친한 것으로 알려진 서정욱 변호사가 전씨의 행보에 대해 "순수하고 괜찮은 친구인데 최근 발언이 상식과 동떨어져 쓴소리를 많이 하고 있다"라며 안타까운 마음을 전했다.

3일 서 변호사는 YTN 라디오 김준우의 뉴스정면승부에 출연해 "전한길은 정치할 생각이 전혀 없으며, 이해하지 못할 정도로 과대평가 되어 있다"라며 이같이 밝혔다.

자신에게 공천 청탁이 들어온다는 등 보수의 키워드로 떠오르고 있다는 사회자의 질문에는 "실은 요즘 전한길에게 쓴소리를 많이 한다. 부정선거도 너무 언급하지 말고, 공천 청탁과 같은 이야기와 대구시장을 이진숙에게 양보했다는 등의 이야기도 말이 안 된다"라며 "오히려 이제 놀림감이 된다. 친구로서 순수하고 괜찮은 분인데, 요즘 발언이 상식과 동떨어져 쓴소리를 많이 한다"라고 안타깝다고 전했다.

"장동혁, 계엄·탄핵 반대 일관적…김민수와 견해 차이 없어"

국민의힘 전당대회 이후 윤석열 전 대통령의 계엄 및 탄핵에 대한 찬탄·반탄파의 갈등 양상도 예상했다.

서 변호사는 "장동혁 대표는 변한 게 없이 일관돼 있다. 계엄과 탄핵도 일관되게 반대이고, 이게 한동훈을 배신했다고 볼 수 없다"라며 "장동혁 대표와 김민수 최고위원이 갈등 관계에 있다고 분열 공작을 퍼트리는 세력이 있는데, 아마 민주당이나 친 한동훈계일 것"이라고 분석했다.

이어 "둘 사이는 건강하고 동지적 연대로 견해 차이가 없다. 다만 역할 분담으로 김민수 최고위원은 집토끼를 잡고, 장동혁 대표는 산토끼와 중도 쪽으로 해서 다 잡아보자 하는 마음"이라고 덧붙였다.

"김건희, 尹 대통령 극우 행보 우려해…중도로 나아가야"

서 변호사는 "윤석열 전 대통령보다 김건희 여사가 정무적 감각이 뛰어나다"라고 평가했던 발언에 대해서도 부연 설명을 덧붙였다. 그는 "두 분을 만나서 정치 이야기를 해 봤는데, 김건희 여사가 '아이고 우리 대통령이 너무 이렇게 우측으로, 극우 쪽 유튜브로 가서 큰일이다'라고 했던 발언이 기억에 남는다"라며 "정치라는 게 중도로 넓게 나아가야 한다는 이야기를 했다. 그때 느낀 것"이라고 설명했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>