"23도" vs "20도"…북러 정상 얘기하는데 수행원들 때아닌 실랑이

푸틴·김정은 中베이징서 양자회담

회담 전 양측 수행원 간 기싸움

김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 베이징에서 양자 회담을 진행하는 과정에서 양측 수행원 간 에어컨 온도를 둘러싼 신경전이 벌어졌다.

김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 베이징에서 정상회담을 개최했다. 러시아 크렘림궁 홈페이지, 러시아 국영 RIA 노보스티 통신 AD 원본보기 아이콘

3일(현지시간) 러시아 매체 코메르산트에 따르면 이날 푸틴 대통령은 베이징 댜오위타이(釣魚臺·조어대) 국빈관에서 김 위원장과 회담을 진행했다.

보도에 따르면 당초 회담 장소로 주중 러시아 대사관이 거론됐으나 회담 직전 현장에서 국기가 북한 깃발로 교체되면서 장소가 변경됐다. 매체는 "준비된 의자는 두 개로 양측이 별도 수행원 없이 1대 1 단독 회담을 염두에 둔 것으로 보였다"고 전했다.

회담장엔 북한 기자들도 자리했다. 북한 측 기자단은 강한 태도를 보이며 취재 공간을 확보했고, 러시아 측 기자들은 극소수만 참석했다. 현장을 취재한 코메르산트의 기자는 "자신들이 사랑하는 지도자(김정은)에 관해서는 법과 규칙을 모른다. 다른 모든 사람은 전부 '나쁜 사람' 취급을 받는다"고 지적했다.

회담 전에는 양국 경호·수행 인력 사이에 에어컨 온도를 두고 충돌이 빚어지기도 했다. 북한 측 인사가 에어컨 리모컨을 쥐고 온도를 23도로 맞추려 했으나, 러시아 측은 20도로 유지해야 한다고 주장했다. 매체는 "두 사람은 서로 손가락을 떼지 않으려 실랑이를 벌이다가 결국 러시아 측이 주도권을 쥐면서 상황이 정리됐다"고 했다.

곧 두 정상은 회담장에 도착했고 일부 기자에게만 현장 취재가 허용됐다. 회담 분위기는 전반적으로 화기애애했던 것으로 알려졌다.

푸틴 대통령은 "중국의 전승절 행사가 훌륭히 치러졌다"며 "러시아와 북한의 관계가 특별하고 동맹적인 성격을 갖게 됐다"고 말했다. 특히 북한 특수부대가 러시아 쿠르스크 지역 해방 작전에 참여한 사실을 언급하며 "북한 군인들의 희생과 용기를 결코 잊지 않겠다"고 강조했다.

이에 김 위원장은 "지난해 6월 체결한 협정 이후 양국 관계가 모든 측면에서 발전하고 있다"며 "우리는 러시아와 형제적 의무를 다하고 있으며 필요하다면 언제든 돕겠다"고 화답했다. 그는 "푸틴 대통령께서 여러 차례 북한 병사의 공적을 높이 평가해 주신 데 대해 특별히 감사드린다"며 "앞으로도 러시아를 돕는 것을 우리의 의무로 여기겠다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



