[클릭 e종목]"쿠콘, 글로벌 결제·스테이블코인 신사업 확대"

독립리서치 지엘리서치는 쿠콘에 대해 글로벌 결제와 스테이블코인 신사업 확대가 기대된다고 4일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

쿠콘은데이터 API 플랫폼, 모바일 QR 결제망, 원화 출금 ATM 인프라를 보유한 데이터·페이먼트 서비스 전문 기업이다. 현재 국내 500여 기관과 해외 40개국 2000여 금융기관과 연계해 5만개 이상의 데이터와 300여개 API 상품을 제공하고 있다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "쿠콘은 국내외 페이 업체들과 협력해 결제 및 출금 서비스를 고도화하고 스테이블코인을 포함한 온·오프라인 결제망 구축을 병행하고 있다"며 "글로벌 전자상거래 및 다국적 기업의 정산 수요에 대응할 계획이라고 말했다. 이어 "전통적인 결제수단과 스테이블코인을 아우르는 차세대 글로벌 페이 플랫폼으로 진화하는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

글로벌 페이 플랫폼 오픈으로 페이먼트 성장도 가속될 것으로 기대했다. 그는 "페이먼트 서비스는 하반기 지역화폐, 여행 플랫폼, 빅테크, 저축은행 등 대형 기관을 대상으로 마케팅을 강화할 계획"이라며 "글로벌 페이 플랫폼을 출시해 이달 유니온페이·위챗페이, 연내 네이버페이 등 순차적으로 제휴 기관을 확대하며 외국인 결제 수요에 대응할 예정"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



