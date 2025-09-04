[클릭 e종목]"삼영엠텍, 조선업 부흥 기대"

KB증권은 4일 '마스가(MASGA)' 프로젝트와 해외 선박 발주 증가 등 조선업 부흥 기대감이 삼영엠텍 삼영엠텍 054540 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,200 2025.09.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]삼영엠텍, 풍력 핵심부품 세계화…EU 러시아 석유 수입 중단삼영엠텍, 1주당 70원 현금배당 결정삼영엠텍, 작년 당기순손실 105억원…적자전환 전 종목 시세 보기 close 의 실적 개선 동력으로 이어질 것이라고 분석했다.

임상국 KB증권 연구원은 "삼영엠텍은 국내 대형 선박 엔진의 핵심 구조재인 MBS(Main Bearing Support)를 생산해 HD현대중공업 등으로 전량 납품하고 있다"고 소개했다.

이어 "현대중공업· 삼성중공업· 한화오션 등 국내 주요 조선사의 MBS 부문 필수 밸류체인으로 구축될 것으로 전망한다"며 "해외 시장 점유율은 약 58%로 세계적인 수준의 공급력을 갖추고 있다"고 설명했다.

그는 "중국 조선업황 호조로 중국 자회사 DSD 이익 증가 속도가 빨라질 것"이라며 "현금창출원인 광산 플랜트 기자재의 안정적 성장도 기대한다"고 강조했다.

임 연구원은 "원전에 대한 관심이 커지고 있다"며 "원전기기에 들어가는 펌프, 밸브 등 주요 발전 관련 기자재 부품을 생산하고 있다"고 분석했다. 아울러 "아직 매출은 미미하지만 앞으로 원전 사업 본격 진행 시 수혜를 예상한다"며 "올해 예상 실적 기준 현재 주가는 주가수익비율(PER) 12배 수준으로 조선업체 및 동종 기자재 업체 대비 저평가 상태"라고 덧붙였다.





