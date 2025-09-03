서울 관악구 흉기난동 피의자 수술 마쳐…경찰, 구속영장 신청 예정(종합)

서울 관악구의 한 프랜차이즈 피자가게에서 발생한 흉기 난동 사건 피의자에 대해 경찰이 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.

서울 관악경찰서는 3일 자해로 부상을 입은 40대 남성 피의자 A씨가 수술을 마친 뒤 현재 중환자실에서 치료 중이라고 밝혔다.

경찰은 A씨의 추가 자해를 방지하기 위해 병원 내에서 감시 중이며, 퇴원 시 피의자 신병을 확보하고 조사를 거쳐 살인 혐의로 구속영장을 신청할 방침이다.

앞서 A씨는 이날 오전 10시57분께 자신의 피자가게에서 30대, 40대 남성 2명과 30대 여성 1명에게 흉기를 휘둘렀다. 피해자들은 부상을 입고 곧바로 병원에 이송됐으나 결국 숨졌고, A씨도 스스로 목숨을 끊으려 했으나 구조됐다.

A씨는 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 겪어왔으며, 이날도 같은 이유로 말다툼을 벌이다 주방에 있는 흉기로 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰은 프랜차이즈 본사와 가맹점 사이에 매장 관리를 놓고 그간 이뤄진 논의 상황과 구체적인 갈등 여부를 비롯해 범행 경위와 배경을 전반적으로 들여다볼 방침인 것으로 전해졌다.

한편, 피자가게 프랜차이즈 가맹본사는 입장문을 통해 "이 사건에 관련된 매장은 2023년 10월에 오픈된 매장으로 지금까지 본사와 매우 우호적인 관계를 유지하며 2년째 운영을 하던 매장"이라며 "점주님이 직접 계약한 인테리어 업체와 수리와 관련해서 갈등이 생긴 것으로 알고 있다"고 설명했다.

이어 "사망 피해자 중 한 명은 본사 임원으로 금일 오전에도 인테리어 업체와 점주의 갈등을 중재해주기 위해 인테리어 업체 대표, 대표 딸(디자이너)과 함께 방문한 것"이라며 "가맹 사업을 시작한 이래로 단 한 번도 점주들에게 리뉴얼이나 인테리어를 강요하지 않았다"고 덧붙였다.





유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



