"양자 기반 보안 패러다임 혁신"…시장 확보 가이드라인 목소리도

과기정통부, 양자보안 혁신 산학연 간담회

"AI 시대, 2035년 안전한 암호 체계 구현"

"시장 열려야…정부차원 가이드라인 필요"

정부가 2030년까지 국가 핵심 인프라에 양자보안 기술을 결합한 하이브리드 모델 구축 모범사례 확보에 나선다. 양자보안 기술을 기반으로 인공지능(AI) 시대를 뒷받침할 안전하고 신뢰할 수 있는 국가 보안 체계 혁신을 선도한다는 취지다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 3일 국민대에서 양자내성암호(PQC), 양자암호통신(QKD) 등 양자보안 분야 산·학·연 전문가들과 간담회를 개최했다. 급속히 발전하는 양자컴퓨터와 고도화되는 사이버 공격이 암호 체계를 위협하는 상황에 대응해 양자보안 기술 확산 등 미래 보안 패러다임 전환이 시급하다는 판단에서다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 3일 국민대에서 열린 양자보안 분야 산·학·연 전문가들과의 간담회에서 발언하고 있다. 노경조 기자

정부는 오는 2030년까지 양자내성암호 체계로의 전환을 위한 이행 기반을 마련하고, 2035년까지 기술·정책 지원 체계를 구축해 안전한 암호 체계를 구현한다는 계획을 세웠다. 내년에는 36억원 규모의 예산을 확보해 위성 QKD, PQC-QKD 하이브리드, 자동화된 PQC 지원에 집중할 계획이다.

류 차관은 "양자보안은 국가 보안 역량을 한층 강화할 미래 핵심 동력"이라며 "양자 시대를 앞두고 견고한 보안 체계를 만드는 것은 하루아침에 되는 것이 아니라 10년을 준비해 나가야 하는 과제"라고 말했다.

그러면서 "사이버 보안 사고, 양자보안과 같은 보안 영역은 평소에 중요성을 잘 모르다가 사고가 터지거나 눈앞에 임박해야만 반응을 보이는 게 안타깝다"며 "사회적으로 얼마나 중요한 문제인지, 장기적으로 10년 앞을 내다보지만 지금 하지 않으면 아주 큰 화를 부를 수 있다는 문제의식을 확산해서 양자 시대에 대비한 보안 패러다임을 체계적으로 바꿔 나가는 데 동참해 달라"고 강조했다.

이날 기업들은 사업성 측면에서 투자 비용 대비 수익성 확보가 어렵다며, 정책적 가이드라인을 비롯한 정부 지원을 촉구했다.

이경록 IDQ 대표는 "기업은 투자수익률(ROI)을 중시하기 때문에 양자 암호 솔루션을 도입했을 때 어떤 리턴이 있는지 명확하지 않으면 (적용을) 꺼린다"며 "글로벌 시장과 비교해 더딘 양자보안 확산을 가속하기 위해서는 정부 차원의 강력한 가이드라인이 필요하다"고 강조했다.

이상민 SK텔레콤 실장도 "기업에서 투자할 수 있는 금액이 제한적인 만큼 사업을 지속해야 하느냐는 회의론이 나오고 있다"며 "정부가 시장 조성 방안을 고민해주면 사업 유지에 도움이 될 것"이라고 말했다. 이어 "표준과 인증을 국가 차원에서 진행해야 한다"며 "명확한 기준이 없으면 고객사들이 실제로 쓰지 않을 것"이라고 덧붙였다.

주엄개 LG유플러스 상무는 "국가 네트워크망 요금제에 양자 통신 항목이 들어가 있지만, 실무 수요처의 요청이 있어야 반영되는 구조"라며 "시장이 열려야 민간이 개발하는 선순환이 만들어지는데 정부가 마중물에서 끝나는 것 같다"고 했다.

일부 참석자들은 '양자내성암호 전환'이라는 표현을 양자보안 전반을 포괄하는 용어로 바꿀 것을 제언했다. PQC에만 힘이 실리는 듯한 인상을 주면 QKD나 다른 기술은 빠져 있다고 생각할 수 있다는 이유에서다.

류 차관은 "정부가 할 일이 많은 것 같다. 기술적 복잡성과 적용 범위가 넓어 도전 과제가 많기에 민관의 긴밀한 협력이 필요하다"며 "향후 양자내성암호 시범 전환 사업과 양자암호통신 테스트베드를 확대하고 전문인력·기업 육성 등 산업 기반을 조성하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



