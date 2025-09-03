거제 조선소 건조 중 선박서 추락사고 … 30대 외국인 감독관 사망

창원해경이 바다로 추락한 요구조자를 발견해 배로 옮기고 있다. 창원해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

3일 오전 11시 56분께 경남 거제시 아주동의 한 대형조선소 내 선박에서 작업하던 30대 브라질 국적 남성 A 씨가 바다에 빠졌다.

신고받은 창원해양경찰서는 경비함정, 장승포·신항파출소 연안구조정, 창원구조대를 현장에 급파해 소방 드론 등을 활용해 수색에 나섰다.

A 씨는 사고 선박 인근에서 오후 1시 27분께 심정지 상태로 발견돼 급히 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

해당 선박은 브라질 국적 선주사에서 발주한 것으로 인도를 앞둔 15만t급 해양플랜트 선박으로 파악됐다.

창원해경은 선주사 측 감독관인 A 씨가 선박 중량물 구조 시험을 하다 선박 구조물이 휘면서 추락한 것으로 보고 목격자와 현장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



