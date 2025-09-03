한수원 고리원자력본부, ‘한수원지원사업 시민평가단’ 공개 모집

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 오는 19일까지 '한수원지원사업 시민평가단'을 공개 모집한다.

시민평가단은 지역 주민의 눈높이에서 한수원지원사업에 대한 효과성을 점검하고, 사업의 투명성을 제고하기 위해 올해 최초로 시행하게 됐다.

이번 공개 모집하는 시민평가단은 주민등록등본상 기장군 지역주민이면 누구나 신청 가능하며, 총 5명이 선발될 예정이다.

선발된 시민평가단은 오는 10월부터 내년 9월까지 1년간 지역 행사 등 현장 직접 참관을 통한 사업 효과성 평가, 개선방안 제언 등 자유롭고 독자적인 활동을 통해 일반시민의 눈높이에서 지원사업을 새로운 관점으로 평가할 예정이다.

시민평가단 신청은 고리원자력본부 홈페이지 공지사항 접속 후 참가신청서를 작성해 이메일로 신청하면 된다.

이상욱 고리원자력본부장은 "이번에 처음 시행하는 시민평가단 제도가 잘 정착해 지역주민들이 실질적인 도움을 체감할 수 있는 한수원지업사업으로 한 단계 도약함으로써 원전 주변지역 수용성을 높이는 중요한 전환점이 되기를 기대한다"고 말했다.

고리원전 3, 4호기. 고리원자력본부 홈페이지 AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>