[포토] 국민의힘, 압수수색 맞서 무기한 농성

장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 3일 국회 원내대표실 앞 복도에서 특검의 압수수색을 비난하며 규탄농성을 하 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>