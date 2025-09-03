국립부경대, ‘이공분야 학술연구지원사업’ 석·박사 73명 대거 선정

청년 과학자 연구지원 ‘탄력’



각 1200만원∼3억원 지원

정부가 올해 이공계 연구지원을 확대하고 나선 가운데, 연구지원 사업이 지역의 우수 인재 육성으로 이어지는 효과를 낳고 있다.

부산 지역의 연구중심대학인 국립부경대학교(총장 배상훈)는 교육부와 한국연구재단이 지난달 말 발표한 2025년도 이공분야 학술연구지원사업 신규과제에 총 73명의 석·박사들이 선정됐다.

국립부경대는 이 사업의 박사과정생 연구장려금 지원사업에 34명, 석사과정생 연구장려금 지원사업에 29명, 박사후 국내연수사업에 7명, 박사후 국외연수사업에 1명, Post-Doc.성장형 연구지원사업에 2명 등 총 73명이 대거 선정되는 성과를 거뒀다.

이 사업들은 이공분야 학문 후속세대를 양성해 국가연구역량을 강화하기 위해 해마다 추진된다. 이 사업에 수십 명 규모로 선정되는 대학은 수도권 주요 대학이나 대규모 거점 국립대 정도다.

이번에 선정된 국립부경대생들은 각각 Post-Doc.성장형 연구지원사업으로 3억원, 박사후 국내연수사업으로 1억 8000만원, 박사후 국외연수사업으로 6000만원, 박사과정생 연구장려금 지원사업으로 2500∼5000만원, 석사과정생 연구장려금 지원사업으로 1200만원씩의 연구비를 지원받아 9월부터 연구과제 수행과 연수에 나선다.

특히 국립부경대는 박사과정생 연구장려금 지원사업 선정 인원이 2년 전 5명에서 지난해 16명, 올해 34명으로 큰 폭으로 늘며 연구 역량을 인정받았다.

국립부경대는 라이즈(지역혁신중심 대학지원체계)사업을 통해 연구중심대학 유형으로 지역의 미래산업을 선도할 연구인재를 양성하는 가운데, 이번 사업 선정에 이어 지속해서 연구지원을 확대해 나갈 계획이다.





