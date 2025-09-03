철강산업 위기, 국가 생존의 문제… 이강덕 포항시장, 워싱턴서 돌파구 모색

이강덕 시장, 워싱턴 D.C.서 철강위기 극복 위한 절박한 외교 행보



K-스틸법·산업위기 선제대응지역 지정 등에 근본적 국제 협력 요청

포항의 철강산업이 글로벌 공급 과잉과 미국의 50% 고율 관세라는 전례 없는 위기에 직면했다.

이 가운데 이강덕 포항시장이 미국 워싱턴 D.C.를 찾아 철강산업 보호와 지역기업 판로 확대를 위한 절박한 행보에 나섰다.

이강덕 시장은 국회의사당 앞에서 한국 철강업계의 입장을 알리는 현장 행보를 이어가며, 철강산업의 절박한 현실을 미국 사회에 직접 전했다. 포항시 제공

이강덕 시장은 지난 2일(현지시간) KOTRA 북미지역본부와 글로벌 정책자문사 DGA Group을 잇달아 방문해 한국 철강산업의 현실을 설명하고 관세 완화 필요성을 적극 피력했다.

'철강산업 위기 선제대응지역' 지정과 'K-스틸법' 제정을 위한 노력에도 글로벌 통상환경 변화와 미국의 고율 관세라는 난제를 해결하기에 근본적 한계가 있어 국제 외교무대에 직접 목소리를 내며 새로운 돌파구를 모색하고 나선 것이다.

먼저 코트라 워싱턴 D.C. 무역관에서 이금하 북미지역본부장을 만난 이 시장은 "한국 철강산업은 미국 시장에서 과도한 관세 장벽으로 어려움을 겪고 있다"며 "코트라의 글로벌 네트워크와 전문성을 활용해 지역 우수기업들이 판로를 넓힐 수 있도록 적극 지원해 달라"고 요청했다.

이어 한국 철강 제품에 대한 관세 인하를 호소하는 공식 건의서를 전달하고 미국 관세 동향에 대한 브리핑을 받았다. 이 본부장은 "코트라는 한국 기업의 이익을 위해 미국 정부·의회와 긴밀히 교류하고 있다"며 "포항시와 전략적 협력으로 지역 우수기업의 무역 판로 확대를 위해 적극 협조하겠다"고 답했다.

이후 이 시장은 DGA Group 본사를 찾아 조지 W. 부시 행정부 시절 대통령 입법담당 보좌관 등 한미 자유무역협정(FTA) 협상에 참여한 저스틴 맥카시(Justin McCarthy), 패트릭 케이시(Patrick Casey) 대정부 관계 담당 파트너와 면담을 가졌다.

DGA 그룹을 방문해 건의서를 전달하는 이강덕 포항시장.

DGA Group은 트럼프 1기 행정부에서 공보 담당 대통령 특별보좌관을 지낸 니콜 프래지어(Nicole Frazier), 1990년대 한·미 통상협상 당시 미국무역대표부(USTR) 대표를 역임한 칼라 힐스(Carla Hills), 그리고 서울에서 오랫동안 주한미국상공회의소장을 맡은 타미 오벌비(Tami Overby) 등 미국 통상·정책 네트워크 핵심 인사들이 활동하는 전략 컨설팅 회사다.

이 자리에서 이 시장은 "한국은 미국의 핵심 동맹국임에도 불구하고 철강산업 분야에서 동등한 대우를 받지 못하고 있다"며 "포항은 한국 철강산업의 심장이자 한·미 경제협력의 상징 도시로서, 동맹국의 지위를 적극적으로 반영해주기 바란다"고 강조했다.

이에 맥카시 파트너는 "한국은 미국 경제와 안보에 있어 필수적인 동반자이며, 한국 철강산업 역시 미국 성장과 고용에 기여해왔다"며 "DGA Group의 네트워크를 활용해 정부와 의회를 대상으로 적극 설득하겠다"고 전했다. 또 "현재 철강에 부과한 고율 관세에 대해 가장 빠른 협의가 진행 중인 캐나다와 멕시코의 협상 과정도 참고하면 좋겠다"고 덧붙였다.

케이시 파트너도 "미국이 조선·철강산업의 부활을 위해 해당 산업 부문에 세계 최고 수준의 역량과 기술을 보유하고 있는 한국기업들의 투자와 협력을 기대하고 있다"며 "포항시와 현실적인 해법을 함께 모색하겠다"고 말했다.

아울러 이강덕 시장은 지난 1일에 이어 버지니아한인회(회장 김덕만)와 국회의사당 앞에서 한국 철강업계의 입장을 알리는 현장 행보를 이어가며, 철강산업의 절박한 현실을 미국 사회에 직접 전했다.

이번 워싱턴 방문으로 포항시는 철강 관세 인하를 공식 건의하고, KOTRA와 DGA Group과의 협력 기반을 마련함으로써 국제사회와의 연대와 정책적 대응을 한층 강화하게 됐다. 시는 앞으로도 중앙정부·해외 유관기관과 공조해 철강산업의 경쟁력을 회복하고 지역경제 안정을 견인한다는 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



