김석준 부산교육감, 경남고 야구부 2관왕 격려

특별 훈련비 전달… “끝이 아닌 새로운 시작, 자랑스러운 인재로 성장하길”

김석준 부산시교육감이 2일 오후 경남고등학교 야구부를 방문해 특별 훈련비를 전달하고 선수단과 교직원을 격려했다.

경남고 야구부는 지난달 제59회 대통령배 전국고교 야구대회와 제53회 봉황대기 전국고교 야구대회에서 연이어 정상에 오르며 27년 만에 '2관왕' 위업을 달성했다.

이 성과는 선수들의 투혼과 단합은 물론, 지도자와 교직원, 학부모, 동문의 열정적인 지원이 더해진 결과라는 평가다.

김 교육감은 "이번 우승은 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "경남고 야구부가 앞으로도 지역과 대한민국을 대표하는 자랑스러운 인재로 성장하길 기대한다"고 축하와 격려의 메시지를 전했다.





