본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

김석준 부산교육감, 경남고 야구부 2관왕 격려

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 10:21

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특별 훈련비 전달… “끝이 아닌 새로운 시작, 자랑스러운 인재로 성장하길”

김석준 부산시교육감이 2일 오후 경남고등학교 야구부를 방문해 특별 훈련비를 전달하고 선수단과 교직원을 격려했다.

김석준 교육감이 전국대회 2관왕 경남고 야구부를 격려방문하고 있다.

김석준 교육감이 전국대회 2관왕 경남고 야구부를 격려방문하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

경남고 야구부는 지난달 제59회 대통령배 전국고교 야구대회와 제53회 봉황대기 전국고교 야구대회에서 연이어 정상에 오르며 27년 만에 '2관왕' 위업을 달성했다.


이 성과는 선수들의 투혼과 단합은 물론, 지도자와 교직원, 학부모, 동문의 열정적인 지원이 더해진 결과라는 평가다.

김 교육감은 "이번 우승은 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "경남고 야구부가 앞으로도 지역과 대한민국을 대표하는 자랑스러운 인재로 성장하길 기대한다"고 축하와 격려의 메시지를 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기