윤석열, 옥중 메시지 "군 탄압 멈추고 모든 책임은 나에게 묻길"

윤석열 전 대통령이 "군인들과 군에 대한 탄압을 멈추고 모든 책임을 나에게 묻길 바란다"며 옥중 메시지를 냈다. 12·3 비상계엄과 관련해 수사와 재판을 받게 된 군인들에 대한 공소 취소를 해달라는 취지다.

3일 윤 전 대통령 법률대리인단은 전날 윤 전 대통령이 송진호 변호사와 접견한 자리에서 이 같은 발언을 전달받았다고 밝혔다.

윤 전 대통령은 접견에서 "모든 책임은 군 통수권자였던 나에게 묻고, 군인에 대한 수사와 재판을 멈추고 기소된 군인들에 대해서는 공소 취소하길 바란다"며 "계엄에 참여했던 군인과 그 가족들을 위해 매일 기도하고 있다"고 말했다. 그러면서 "더이상 군인들과 군에 대한 탄압을 멈추기를 바란다"고도 했다.

윤 전 대통령이 지난 7월 10일 재구속 후 메시지를 낸 것은 이번이 두 번째다. 윤 전 대통령은 민중기 특별검사팀이 김건희 여사에게 소환 통보한 7월 21일 처음으로 '옥중 입장문'을 냈다. 입장문에서 윤 전 대통령은 "말도 안 되는 정치적 탄압은 저 하나로 족하다"며 "비상계엄이 올바른 결단이었는지는 결국 역사가 심판할 몫"이라고 밝혔다.

한편 윤 전 대통령은 내란 특별검사팀에 재구속된 이후 특검팀의 소환과 재판에 모두 불응하며 '버티기' 전략을 고수하고 있다.

윤 전 대통령은 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 각각 기소돼 재판받고 있다. 특검팀은 윤 전 대통령이 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전 국무회의 외관만 갖추려 일부만 소집함으로써 참석하지 못한 국무위원 9명의 헌법상 권한인 계엄 심의·의결권을 침해한 혐의로 7월19일 윤 전 대통령을 구속기소 했다.

또 비상계엄 해제 후에 허위 계엄 선포문을 만들고, 대통령기록물이자 공용 서류인 이 문건을 파쇄해 폐기한 혐의도 받는다. 수사에 대비해 비화폰 통신 기록 삭제를 지시하고, 대통령경호처에 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 막도록 한 혐의도 있다.

