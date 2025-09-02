포항시, 추석맞이 포항사랑상품권 600억원 13% 특별할인 9일부터 판매

지류형 200억원, 카드형·모바일 400억원 총 600억원 소진 시 종료



포항시민 가계부담↓소상공인 매출↑… 골목상권·전통시장 활력 기대

포항시는 추석 명절을 앞두고 골목상권 소비 촉진과 지역경제 활력 제고를 위해 오는 9일부터 포항사랑상품권 600억원을 13% 특별할인 판매한다.

이번 특별할인분은 지류형(종이) 200억원, 카드형·모바일 상품권 400억원 등 총 600억원 규모로, 예산 소진 시 조기 종료된다.

총액은 지난 설 명절보다 100억원을 확대한다. 특히, 지류형 상품권을 설보다 50억원 늘린 200억원을 공급해 전통시장과 골목상권 매출 증대에 힘을 보탠다.

시는 이번에 상향된 13% 할인율을 연말까지 적용해 특별할인분 판매 후에도 매월 초 같은 할인율로 발행한다. 이를 통해 시민들의 가계 부담을 덜고 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 유도해 지역경제에 활력을 불어넣는다는 방침이다.

개인별 구매 한도는 지류형·카드형·모바일 상품권을 합해 월 70만원이며, 이 중 지류형은 최대 30만원까지 가능하다. 카드형·모바일 상품권은 보유 한도를 120만원으로 늘렸으며, 충전 전 모바일 앱(iM샵)에서 잔액을 확인하면 편리하다.

구매 방법은 지류형 상품권은 165개 판매대행 금융기관에서, 카드형·모바일 상품권은 오는 9일 0시 15분부터 iM샵 앱을 이용해 충전 가능하다. 또 104개 금융기관 영업점에서도 충전 서비스를 제공한다. 판매대행 금융기관은 시 포항사랑상품권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

포항사랑카드는 실물카드 결제 외에도 ▲삼성페이 ▲네이버페이 QR결제 ▲모바일 앱 'iM샵' QR결제를 지원하며, 지역 내 2만 4374개 가맹점과 타보소 택시앱(자동결제), 먹깨비 배달앱에서 편리하게 사용할 수 있다.

시 관계자는 2020년 9월 첫 발급된 포항사랑카드가 지난 8월 31일부로 유효기간이 만료돼 사용할 수 없으므로, 반드시 iM샵 앱이나 iM뱅크 14개 영업점을 방문해 재발급을 받아야 잔액 이전과 충전이 가능하다고 안내했다.

또 시는 이번 추석 할인판매 구매 할인율이 대폭 상향됨에 따라 지역사랑상품권의 올바른 사용과 건전한 유통질서 확립을 위해 부정유통 단속도 실시할 계획이다.

이강덕 시장은 "이번 포항사랑상품권 특별할인 판매가 시민들과 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되고 침체된 지역경제에 활력의 기폭제 역할을 하기 바란다"며 "앞으로도 지역 자금의 선순환을 강화해 포항경제를 살릴 수 있는 다양한 시책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>