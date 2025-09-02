본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

코레일, 15~18일 추석 명절 승차권 예매

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.02 14:22

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
코레일 추석 연휴 열차 승차권 예매 포스터. 코레일 전남본부 제공

코레일 추석 연휴 열차 승차권 예매 포스터. 코레일 전남본부 제공

AD
원본보기 아이콘

한국철도공사 전남본부는 추석 명절을 맞아 15~18일 나흘간 추석 연휴 열차 승차권 예매를 시행한다고 2일 밝혔다.


이번 예매는 코레일톡 앱과 홈페이지를 통한 비대면 방식으로 진행되며, 철도회원만 예매할 수 있다. 예매 대상 승차권은 다음 달 2~12일 운행하는 열차다.

먼저 15~16일은 교통약자 (경로, 장애인, 국가유공자)를 대상으로 이틀간 우선 진행된다. 15일은 경부·경전·동해·충북·중부내륙·경북·교외선, 16일은 전라·호남·강릉·장항·중앙·태백·영동·서해·경춘선이 대상이다.


이어 17~18일은 교통약자를 포함한 전 국민을 대상으로 17일은 경부·경전·동해·충북·중부내륙·경북·교외선, 18일은 전라·호남·강릉·장항·중앙·태백·영동·서해·경춘선의 승차권을 예매할 수 있다.


예매 승차권은 오는 18~21일 사이 반드시 결제해야 한다. 기간 내 결제하지 않은 승차권은 자동으로 취소되며, 예약 대기 신청자에게 우선 배정된다.

한편, 사전 예매에서 판매되지 않은 잔여석은 오는 18일 오후 3시부터 코레일톡, 홈페이지, 역 창구 등 온·오프라인 채널을 통해 구매할 수 있다. 추석 연휴 기간 열차 운행에 대한 자세한 정보는 코레일 홈페이지나 '코레일톡' 앱에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기