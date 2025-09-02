장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 예방해 인사하고 있다.
[포토] 우원식 의장 예방하는 장동혁 대표
2025년 09월 02일(화)
