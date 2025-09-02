본문 바로가기
동의과학대, 알마티 한국유학원 방문단 맞아 글로벌 교육 협력

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.02 12:13

동의과학대학교(총장 김영도)는 지난 8월 19일 알마티 한국유학원 원장과 관계자, 학생 22명이 본교를 방문했다고 2일 전했다.


이번 방문은 두 기관의 글로벌 교육 교류를 확대하고 동의과학대의 특성화 학과와 우수한 교육 환경을 소개하기 위해 마련됐다.

방문단은 유학제도와 특화 학과 소개를 듣고 K-글로벌학부의 K-Care과와 K-Beauty과를 직접 둘러봤다. 첨단 실습실과 체계적인 실무 교육 과정을 체험한 학생들은 "전공과 진로를 구체적으로 이해하는 데 큰 도움이 됐다"며 깊은 관심을 보였다. 일부 학생은 향후 진학 의사도 밝혔다.


김태경 국제협력처장은 "이번 교류는 본교의 글로벌 교육 역량을 알리는 중요한 기회였다"며 "해외 유학생들이 실질적으로 학문과 진로를 성장시킬 수 있는 프로그램을 확대할 것"이라고 말했다.


동의과학대는 이번 방문을 계기로 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 지역에서의 유학생 유치 활동을 한층 강화할 계획이다.

알마티 한국유학원 방문단이 동의과학대를 방문하고 있다.

알마티 한국유학원 방문단이 동의과학대를 방문하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


