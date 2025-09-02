본문 바로가기
[포토] 송언석 "민주당, 괴물이 되고 잇다는 것 자각해야"

김현민기자

입력2025.09.02 09:24

송언석 국민의힘 원내대표가 2일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

