본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동명대학교 오픈캠퍼스 '활기'… 기업가적 대학 참모습 발산

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.01 16:24

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

퍼피트레이닝 체험·헤어 퍼스널컬러 진단·웹툰제작 프로세스 이해하기

맞춤형 화장품·나만의 캐릭터 쿠키·반려동물장난감 만들기 등 흥미진진

동명대(총장 이상천)가 지난달 30일 오전 10시부터 오후 5시까지 교내에 고교생과 학부모 등 200여명을 초청해 각 학과의 매력 등을 한껏 전달(오픈캠퍼스)했다.

동명대학교 오픈캠퍼스. 동명대 제공

동명대학교 오픈캠퍼스. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

동명대는 이날 ▲언어재활사·청능사 체험(언어치료청각재활학과) ▲퍼피트레이닝 체험(애견미용·행동교정학과) ▲반려동물장난감 만들기(반려동물보건학과) ▲헤어 퍼스널컬러 진단(헤어디자인학과) ▲맞춤형 화장품 만들기 체험(뷰티케어학과) ▲멋진 공간을 창조하는 실내건축디자인 체험(실내건축학과) ▲나만의 캐릭터 쿠키 만들기(호텔조리베이커리학과) ▲웹툰제작 프로세스 이해하기(웹툰애니메이션학부) 체험 등으로 큰 호응을 얻었다.

퍼피트레이닝 체험(애견미용·행동교정학과).

퍼피트레이닝 체험(애견미용·행동교정학과).

원본보기 아이콘

체험에 참여한 한 고교생은 "평소 궁금했던 여러 분야에 대해 관련 체험까지 즐기며 더 잘 알 수 있었다"고 말했다.


이날 대입전문상담교사들(15명)이 전국 모든 대학에 대한 진학 상담을 가졌고, 대입전문상담교사와 동명대 입학사정관은 1대1 맞춤형으로 동명대 입학상담을 했다.

이상천 총장은 "옛 동명목재의 기업가정신이 살아 넘치는 동명대는 건학정신 '실사구시'를 살려 도전·창의·봉사를 실천하면서 지역을 살리고 국가·세계에 기여하고 있다.


2022년 이후 4년째로 가진 이번 오픈캠퍼스가 학생 중심 서비스를 중시하는 취·창업 명문 동명대의 진면목을 더욱 널리 알리는 계기가 됐을 것"이라고 기대했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기