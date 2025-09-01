▲ 교육대학원장 겸 사범대학장 서현진 ▲ 뷰티융합대학원장 겸 생애복지대학원장 이승기 ▲ 법과대학장 황태희 ▲ 자연과학대학장 박만식 ▲ 간호대학장 겸 SWANS센터장 조정민 ▲ 생활산업대학장 김경희 ▲ 음악대학장 오윤주
[인사] 성신여대
2025년 09월 01일(월)
