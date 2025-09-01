삼성물산, 건축물 구조 유지하며 성능 개선 '넥스트 리모델링' 선보여

골조 활용하되 내·외관 디자인 개선, 스마트 서비스 구현

2년 이내 공사 가능, 자원 절약·안전 리스크 최소화

신축 아파트로 탈바꿈 후 주거 만족도·자산 가치 상승 가능

삼성물산 건설부문이 건축물 구조를 유지하면서 주거 성능을 신축 아파트 수준으로 바꾸는 '넥스트 리모델링'을 선보인다고 1일 밝혔다.

삼성물산은 '넥스트 리모델링' 사업을 시작하면서 핵심 전략 기술과 고객 맞춤형 패키지 상품을 선보이고, 지난 달 27일 서울·부산·대구·광주 등 2000년대 초중반 준공한 12개 아파트 단지와 파트너십 구축행사를 가졌다.

삼성물산 래미안 넥스트리모델링 사업 개요와 특징. 삼성물산 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성물산이 제안하는 새로운 리모델링 방식은 물리적 성능에 앞서 사회적 성능 노후화로 불편을 겪고 있는 아파트 단지를 대상으로 한다. 2000년대 이후 지어진 아파트들은 이전에 건립된 아파트보다 획기적으로 사양이 고급화 됐지만 이전보다 서비스 수준이 낮고, 향후 재건축이나 기존 방식의 리모델링도 어려워 부분적인 수선 외에는 대안이 없는 상태다.

넥스트 리모델링은 기존 골조를 활용하면서도 내·외관 디자인을 완전히 새롭게 하고, 스마트 성능과 서비스를 구현해 삶의 질을 높이는 하이엔드급 주거 구현을 목표로 한다. 건물의 구조를 유지하기 때문에 안전성 검토 등의 인허가 기간을 단축할 수 있고, 공사도 2년 이내로 가능해 사업기간을 절반으로 줄일 수 있다. 기존 건물을 철거하지 않기에 자원을 절약하고 안전 리스크를 최소화할 수 있는 것도 장점이다.

넥스트 리모델링 후 신축 브랜드 아파트로 재탄생하면서 주거 만족도를 개선하고 최신 아파트 수준의 자산가치 상승을 기대할 수 있다.

삼성물산이 지난달 27일 개최한 래미안 넥스트 리모델링 파트너십 구축을 위한 업무 협업 행사에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박인숙 삼성물산 리모델링팀장, 김명석 주택사업본부장, 가운데 김상국 주택개발사업부장. 삼성물산 제공 원본보기 아이콘

삼성물산은 한국건설기술연구원, LX하우시스 등과 업무협약을 체결하고 유망 스타트업을 발굴해 스마트홈, 친환경 자재, 에너지 절감, 자동주차 등 미래 기술을 접목할 네트워크를 지속적으로 확대하고 있다. 삼성물산의 주거 플랫폼 홈닉과 결합하면 한층 고도화된 스마트홈 환경을 구현할 수 있을 것으로 예상된다.

김성환 건설산업연구원 연구위원은 "공동주택의 비중이 높은 도심 고밀도 주거환경에서 고층아파트의 노후화는 매우 복합적인 문제이며 사회와 업계가 함께 고민해야 할 과제"라며 "넥스트 리모델링이 철거 후 신축이라는 도심 재생의 기존 인식을 전환해 도심 기능 회복 패러다임을 바꾸고 새로운 수요를 창출해 건설산업 전반에 활력을 불어넣을 것"이라고 전망했다.

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 "넥스트 리모델링은 건축물의 생애주기를 연장하는 가장 합리적인 해법"이라며 "삼성물산은 선진 기술과 상품 경쟁력을 바탕으로 노후 주거단지에 대한 다양한 재생 모델을 시장에 제안하고 정착시켜 주거 문화를 선도하는 기업의 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



