▲신용례(84)씨 별세, 김미영·영훈·영문·영택씨 모친상, 이상일(용인시장)씨 장모상 = 31일 오전, 분당서울대병원 장례식장, 발인 9월 2일 오전 8시.
[부고]이상일(용인시장)씨 장모상
2025년 08월 31일(일)
