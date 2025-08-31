본문 바로가기
[부고]이상일(용인시장)씨 장모상

▲신용례(84)씨 별세, 김미영·영훈·영문·영택씨 모친상, 이상일(용인시장)씨 장모상 = 31일 오전, 분당서울대병원 장례식장, 발인 9월 2일 오전 8시.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

