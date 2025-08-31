본문 바로가기
'재난사태' 지역 선포된 강릉…신라모노그램, 수영장 운영 중단

이민지기자

입력2025.08.31 12:31

강릉지역 물 부족 대책 동참

신라모노그램 강릉이 호텔과 레지던스의 수영장과 사우나 등 물 사용 부대시설에 대해 운영을 중단하기로 결정했다고 31일 밝혔다.

신라모노그램 강릉 호텔 야외 수영장. 신라호텔 제공.

신라모노그램 강릉 호텔 야외 수영장. 신라호텔 제공.

신라모노그램 강릉은 정부가 극심한 가뭄을 겪고 있는 강원도 강릉시 일원에 재난 사태를 선포하고 가뭄 지역에 대한 국가 소방 동원령도 발령함에 따라 이날 운영을 마무리하는 대로 중단할 방침이다.


재난 상황 종료 시까지 수영장과 사우나 등 물 사용 부대시설에 대한 운영을 중단하고, 기존에 판매한 수영장 패키지 이용 고객들께는 양해를 구하고 안내할 예정이다.

고객이 이용을 취소할 경우 전액 환불할 계획이다.


신라호텔 관계자는 "호텔과 레지던스 내 물 소비를 줄이면서도 고객 불편을 최소화하기 위한 다양한 방안을 적극적으로 시행할 계획"이라고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
