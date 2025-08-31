르노코리아 니콜라 파리 신임 대표이사 9월 1일 부임

르노 그룹서 해외시장 신차 개발, 구매 핵심 업무 맡아와

르노코리아의 신임 대표이사 니콜라 파리(Nicolas Paris) 사장이 9월 1일 부임한다.

니콜라 파리 신임 사장은 전기공학으로 전문기술학사를 취득한 뒤 프랑스 랭스 경영대학원(Reims Management School)을 졸업했고 글로벌 자동차 부품회사 ZF(ZF Lenksysteme)를 거쳐 2015년 르노 그룹에 합류했다.

니콜라 파리 르노코리아 신임 대표이사. 원본보기 아이콘

신임 사장은 르노 그룹의 해외시장 신차 개발, 섀시 및 플랫폼, 전동화, 첨단 기술 등 구매 관련 핵심 업무를 맡아왔다. 중국 상하이에 위치한 이노베이션 랩(Alliance Innovation Lab)에서 2019년부터 3년여 동안 구매 담당장을 맡아 전동화, 자율주행, 커넥티비티 분야 첨단 기술 개발에 깊이 관여했다. 르노 이노베이션 랩은 전 세계 주요 도시에서 우수한 스타트업들과 첨단 기술의 자동차 산업 접목을 위한 공동 개발과 지원 업무를 수행하던 기관이다.

이후 파리 사장은 2023년부터 최근까지 배터리, E-파워트레인, ADAS, 커넥티비티, 소프트웨어, 전자부품 구매 담당 부사장을 맡아 르노 그룹의 기술 혁신과 전기차 전환에 기여해 왔다. 파리 신임 사장은 회사의 미래 친환경 신차 개발 로드맵에서 리더십을 발휘할 것으로 기대된다.

스테판 드블레즈 전임 르노코리아 사장은 9월 1일부터 르노 그룹 인도 총괄 CEO로 자리를 옮긴다.





김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



