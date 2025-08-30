거제 해상서 어선 간 '충돌'로 낚싯배 전복 … 승선원 전원 구조

창원해양경찰 구조대가 전복된 어선 상태를 확인하고 있다. 창원해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

30일 오전 5시 18분께 경남 거제시 양지암취 북동방 1해리 해상에서 9t급 진해선적 낚시어선과 4t급 거제선적 어선이 충돌했다.

이 사고로 9t급 낚시어선 A 호가 전복돼 가라앉았으나 선장과 낚시객 등 19명 모두 충돌 직후 4t급 어선 B 호와 사고 해역 인근에 있던 낚시어선 C 호로 옮겨탔다.

4톤급 어선 B 호 승선객 3명도 모두 무사해 인명피해가 없었다.

신고받은 창원해양경찰서는 경비함정, 연안 구조정, 창원구조대를 현장에 급파해 두 선박 승선원 전원을 경비함정에 옮겨 태워 거제 외포항에 옮겼다.

창원해경을 선장 및 승선원 등의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>