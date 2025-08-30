본문 바로가기
9월 첫째 주 잠실르엘·춘천레이크시티 등 전국 9377가구 분양

이정윤기자

입력2025.08.30 10:37

9월 첫째 주 잠실르엘·춘천레이크시티 등 전국 9377가구 분양
9월 첫째 주에는 전국에서 8개 단지 9377가구가 분양을 시작한다.


30일 부동산R114에 따르면 강원 춘천시 삼천동 춘천레이크시티2차아이파크, 서울 송파구 신천동 잠실르엘 1순위(당해지역), 경기 용인시 고림동 용인고진역대광로제비앙 등 9377가구(일반분양 5839가구)가 청약을 진행한다. 이는 전주 1936가구와 비교하면 7441가구 늘어난 수치다.

춘천레이크시티2차아이파크는 강원 춘천시 삼천동 22-1번지 일원에 지하 4층∼지상 최고 29층, 전용면적 84·114㎡ 218가구 규모로 조성된다.


경춘선 춘천역과 남춘천역을 이용할 수 있고, 향후 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 개통에 따라 서울 접근성 개선도 기대된다.


대형 마트와 전통시장 등이 근거리에 있고 고속·시외버스터미널, 중앙고속도로·서울양양고속도로 등 교통 인프라도 가까운 거리에 갖추고 있다. 의암호, 공지천, 하중도생태공원, 의암공원, 공지천유원지가 인접해 주거 환경도 쾌적하다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
