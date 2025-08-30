본문 바로가기
"함께 찾고 함께 도와요"… 양산시 물금읍, 하절기 복지사각지대 발굴 캠페인

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.30 09:31

‘도움이 필요한 이웃’ 위기가구 발굴·지원

경남 양산시 물금읍 지역사회보장협의체(공동위원장 심주석·김상준)는 29일 하절기 취약계층 집중 보호를 위한 복지사각지대 발굴 캠페인을 실시했다.

물금읍 복지사각지대 발굴 캠페인. 양산시 제공

물금읍 복지사각지대 발굴 캠페인. 양산시 제공

이날 캠페인은 물금읍 지역사회보장협의체 위원 20여명이 참석했으며, 관내 주민들을 대상으로 복지사각지대 발굴 홍보 물품을 나눠주면서 주변의 어려운 이웃에 대한 관심과 적극적인 신고를 당부했다.


물금읍 행정복지센터 맞춤형복지팀에서는 이번 캠페인을 통해 발굴된 위기가구를 대상으로 대상 가구의 위기상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.

심주석 물금읍장은 "더운 날씨에도 불구하고 지역 내 소외된 이웃을 발굴하는 데 뜻을 모아주신 지역사회보장협의체 위원들께 감사드린다"며 "복지사각지대에 놓인 위기가구를 발굴·지원하기 위한 공공의 역할에 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
