'주한외교사절단' 전남국제수묵비엔날레 매력 세계에 알린다

13개국 22명 참여…한국 수묵 가치 홍보

전라남도가 2025 전남국제수묵비엔날레의 국제적 위상 강화와 해외 관심 제고를 위해 30일까지 이틀간 주한외교사절단 초청 행사를 열었다. 전남도 제공

전라남도가 2025 전남국제수묵비엔날레의 국제적 위상 강화와 해외 관심 제고를 위해 30일까지 이틀간 주한외교사절단 초청 행사를 열어 한국 수묵의 전통과 현대, 미래 가치를 세계에 널리 알린다.

행사에는 페루, 우크라이나, 폴란드를 포함한 13개국 주한대사, 문화원장 등 총 22명이 참석했다.

주한외교사절단은 지난 29일 목포문화예술회관과 목포실내체육관에서 수묵비엔날레 전시를 관람하며 현대 수묵의 다채로운 작품세계를 감상했다.

이어 개막식에 참석해 국내외 주요 인사, 관람객과 함께 개막의 순간을 기념했으며, 환영 만찬에선 전남의 특산품인 해창막걸리와 무화과샤베트 등을 즐기며 교류와 화합의 시간을 가졌다.

명창환 전남도 행정부지사는 만찬사에서 "전남국제수묵비엔날레에 함께하기 위해 귀한 시간을 내 참석한 주한외교사절단께 감사드린다"며 "이번 초청 행사를 계기로 전남과 각국이 교류와 우정을 더욱 돈독히 하길 기대한다"고 말했다.

30일에는 진도 남도전통미술관과 운림산방, 해남 땅끝순례문학관과 녹우당을 차례로 방문하며, 전남도의 역사와 문화가 깃든 공간에서 한국 수묵의 정수를 감상한다.

2025 전남국제수묵비엔날레는 문명의 이웃들'을 주제로 20개국 83명(팀)이 참여해 전통 수묵화와 현대미술의 경계를 넘나드는 다양한 작품을 선보인다. 전시는 10월 31일까지 목포, 진도, 해남 등 전남 일원에서 개최되며, 체험프로그램과 학술행사 등 다양한 프로그램도 진행된다.

전남도는 수묵비엔날레 외에도 10월 남도국제미식산업박람회와 국제농업박람회 등 메가 이벤트를 잇따라 진행한다.

2025 남도국제미식산업박람회는 10월 1일부터 26일까지 목포문화예술회관 일원에서 개최된다. 남도미식의 가치와 산업적 가능성을 선보이는 국내 최초 미식 테마 국제행사로, 자세한 내용은 박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

2025 국제농업박람회는 '농업이 세상을 바꾼다 AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업'을 주제로 10월 23일부터 29일까지 전남도농업기술원 일원에서 열린다. 감성과 미래, 국제화를 아우르는 혁신적인 농업 전시·체험의 장으로, 국내외 농업 관계자와 관람객의 기대를 모으고 있다.





