KMI, 해양문화자원 활용한 연안도시 활력 증진 방안 제시

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 '해양문화자원을 활용한 연안도시 활력 증진 방안 연구'를 통해 연안도시의 해양문화자원을 지역 경제와 문화 발전의 성장 동력으로 삼기 위한 정책적 해법을 제시했다.

이 연구는 해양문화자원을 단순 보존 대상이 아닌 지역사회와 연계한 지속가능한 활용 방안을 모색하는 데 초점을 맞췄다. 정부가 '제1차 해양교육 및 해양문화 활성화 기본계획(2021~2025)'을 추진 중이지만, 아직 체계적인 해양문화자원 실태조사가 이뤄지지 못한 점을 보완하려는 목적이다.

연구책임자 이슬기 전문연구원은 "해양문화자원은 지역 정체성과 도시 경쟁력 강화의 핵심 요소"라며 "현대적 관점에서 재해석해 실질적인 정책으로 연결해야 한다"고 말했다.

실태조사 결과, 전국 74개 연안 시군구에는 평균 27.8건의 해양문화자원이 분포했다. 동해는 강릉·삼척, 남해는 통영·여수, 서해는 강화·태안·신안군이 대표적 밀집 지역으로 나타났다.

KMI는 이를 토대로 ▲자원의 체계적 관리·활용 전략 ▲해양문화 기반 도시재생 모델 구축 ▲지역 주민 참여형 프로그램 개발 ▲해양관광 및 창의산업 연계 강화 등 4대 전략을 제안했다.

조정희 원장은 "해양문화자원은 연안도시의 소중한 자산"이라며 "효과적 활용을 통해 지역경제 활성화와 문화적 정체성 강화를 동시에 달성할 수 있을 것"이라고 강조했다.

