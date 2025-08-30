본문 바로가기
부산시재향군인회, 청년단장 간담회 열어

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.30 08:54

“건강이 청년을 지키고, 청년이 향군회를 지킨다” 메시지 확산

부산시재향군인회(회장 박동길)는 지난 27일 오후 시회의실에서 열린 청년단장 간담회를 성황리에 마무리했다.

부산시재향군인회가 청년단장 간담회를 열고 기념촬영하고 있다. 부산시재향군인회 제공

부산시재향군인회가 청년단장 간담회를 열고 기념촬영하고 있다. 부산시재향군인회 제공

이번 간담회에는 구·군회 청년단장과 사무국장들이 참석해 청년단의 정체성 강화와 리더십 고취 방안을 함께 논의했다.


행사는 회장의 인사말을 시작으로 향군 소개 영상 상영, 청년단 정체성 교육, 소그룹 토의, 친교의 시간 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

특히 '청년단 정체성 강화 교육'에서는 재향군인회 청년단이 50대 전후로 구성돼 있음에도 '청년'이라는 명칭을 사용하는 이유에 대해 깊은 공감을 얻었다.


단순한 연령 구분이 아닌 국가관, 공동체 정신, 책임감, 그리고 지속적 역할 수행을 의미한다는 점이 강조됐다. 이어 진행된 강의에서는 "건강이 청년을 지키고, 청년이 향군회를 지킨다"는 메시지를 전하며 육체적·정신적 건강의 중요성을 환기했다.


또 소그룹 토의에서는 "우리가 하고 싶은 활동은?"을 주제로 청년단장들이 조직 활성화를 위한 다양한 아이디어를 제시하며 열띤 논의를 이어갔다. 참석자들은 청년단의 실질적 역할 강화와 향군 발전 기여 방안에 공감대를 형성했다.

참석자들은 이번 간담회에 대해 "조직의 역할과 책임을 다시금 되새기는 뜻깊은 시간이었다"며 "청년단 결속 의지를 다지는 계기"라고 평가했다.


조병광 사회 조직부장은 "청년들이 건강한 리더로 성장할 때 향군회의 장래도 더욱 밝아진다"며 "이번 간담회가 청년단 역량 강화와 단합을 이끄는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
