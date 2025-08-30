부산보훈청·광복회, 경술국치 115주년 추념식 열어

선열 뜻 기리며 흰죽 오찬 이어가

1905년 을사늑약으로 외교권을 박탈당하고 1910년 경술년에 행정·입법·사법권마저 상실하며 맞은 국권피탈은 우리 민족사에서 가장 뼈아픈 상처로 남아 있다.

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 29일 오전 부산광복기념관에서 광복회 부산광역시지부 주관으로 '제115주년 경술국치 추념식'을 개최했다.

추념식에 앞서 광복기념관 위패봉안소에서 식전 참배가 진행됐다. 이 행사에는 부산지방보훈청장과 부산시 총무과장, 독립유공자 후손 등 100여명이 참석했다.

행사는 ▲국민의례 ▲애국가 제창·묵념 ▲경술국치 연혁·경과보고 ▲개식사 ▲추념사 ▲독립군가 제창 등으로 진행됐다.

특히 국가적 치욕을 잊지 않기 위해 조상들이 흰죽을 먹던 전통을 이어, 추념식 이후 참석자들이 흰죽을 함께 나누는 오찬이 마련됐다.

이남일 부산지방보훈청장은 "역사를 기억하는 것은 곧 정체성을 지키는 일이며 미래세대에 희망을 물려주는 일"이라며 "오늘 추념식을 통해 선열들의 뜻을 되새기고 나라사랑의 마음을 굳건히 다지길 바란다"고 강조했다.





