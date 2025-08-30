거제남부관광단지 조성 탄력 … 중토위, '조건부 동의'

경남 거제남부관광단지 조성사업이 중앙토지수용위원회 공익사업 인정 심의에서 조건부 동의를 받으며 그간 지연됐던 사업에 추진 동력을 얻게 됐다.

경남도는 29일 중토위가 거제남부관광단지 사업의 공익적 목적과 시급성을 인정해 보상 협의 취득률 상향, 공공기여 방안 구체화 등 일부 조건을 달고 '조건부 동의'했다고 설명했다.

도는 중토위 조건 사항을 충실히 이행하고, 환경영향평가 협의 결과를 관광단지 조성계획 승인 과정에 반영해 환경적 영향을 최소화할 계획이다.

거제남부관광단지는 거제시 남부면 탑포리와 동부면 율포리 일원 369만㎡ 부지에 총사업비 4277억원을 투입해 조성된다.

단지에는 2031년까지 휴양콘도미니엄, 관광호텔, 호스텔 등 숙박시설과 해양스포츠 체험장, 생태체험장, 운동·휴양문화시설 등이 세워질 예정이다.





