본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

거제남부관광단지 조성 탄력 … 중토위, '조건부 동의'

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.30 01:14

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 거제남부관광단지 조성사업이 중앙토지수용위원회 공익사업 인정 심의에서 조건부 동의를 받으며 그간 지연됐던 사업에 추진 동력을 얻게 됐다.


경남도는 29일 중토위가 거제남부관광단지 사업의 공익적 목적과 시급성을 인정해 보상 협의 취득률 상향, 공공기여 방안 구체화 등 일부 조건을 달고 '조건부 동의'했다고 설명했다.

경남 거제남부관광단지 조감도. 경남도 제공

경남 거제남부관광단지 조감도. 경남도 제공

AD
원본보기 아이콘

도는 중토위 조건 사항을 충실히 이행하고, 환경영향평가 협의 결과를 관광단지 조성계획 승인 과정에 반영해 환경적 영향을 최소화할 계획이다.


거제남부관광단지는 거제시 남부면 탑포리와 동부면 율포리 일원 369만㎡ 부지에 총사업비 4277억원을 투입해 조성된다.


단지에는 2031년까지 휴양콘도미니엄, 관광호텔, 호스텔 등 숙박시설과 해양스포츠 체험장, 생태체험장, 운동·휴양문화시설 등이 세워질 예정이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"12살에 벌써 합격"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니 "12살에 벌써 합격"…4600명 응시한 검정고시 결과... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

李대통령 "'검찰 개혁' 중요 쟁점, 국민 앞에서 토론해야…직접 주재할 수도"

새로운 이슈 보기