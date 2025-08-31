결혼·이사 수요 겨냥…신세계百, 인기 가전·가구 최대 60% 할인

내달 1~14일 '라이프스타일 위크' 진행

브랜드 최대 10% 사은까지 쇼핑 더블 혜택

신세계 백화점은 결혼과 이사 등의 수요를 고려해 다음 달 1일부터 14일까지 전점에서 '라이프스타일 위크'를 열고, 프리미엄 가구와 생활 가전 등 인기 상품을 최대 60% 할인해 판매한다고 31일 밝혔다.

신세계백화점 라이프스타일 위크. 신세계백화점 제공

행사에는 150여개 브랜드가 참여한다. 다이슨, 발뮤다, 드리미 등 인기 가전제품 브랜드를 신세계 삼성카드로 당일 200만원 이상 구매 시 7.5%를 신세계 상품권으로 돌려준다.

또 에이스, 세사, 르쿠르제 등 100여개가 넘는 인기 침대, 침구류, 테이블웨어 브랜드 등에서도 당일 200만원 이상 구매 시 최대 10%에 해당하는 금액을 신세계상품권으로 증정한다. 신세계백화점 애플리케이션(앱) 푸쉬 허용 고객을 대상으로 신세계 제휴카드 구매 시 5만원 할인 다운로드 쿠폰도 추가로 제공한다.

글로벌 매트리스 브랜드 '씰리', 프리미엄 침구 브랜드 '클라르하임', 이태리 침구 브랜드 '바세티'에서는 각각 브랜드 창립을 기념해 정상가 대비 최대 60%가량 할인하는 행사를 진행한다.

신혼부부를 겨냥해 고단가 혼수 브랜드도 다양한 프로모션을 전개한다. 이태리 명품 소파 브랜드인 '나뚜찌'에서는 인기 상품 4종에 대해 10% 금액 할인을 진행하고, 친환경 소파 브랜드인 '토레'에서는 기능성 패브릭 소파 제품을 20%가량 할인한다. 이 밖에 린넨 소재 전문 침구 브랜드인 '프레쉬 파인드'에서는 호주산 최고급 양털 이불 패드를 절반 가격으로 판매하고, 럭셔리 호텔 침구 브랜드인 '더 조선호텔'에서는 청첩장을 소지한 신혼부부 고객에게 구매 금액대별 사은품을 증정한다.

이은영 신세계백화점 라이프스타일 담당은 "9월부터 본격적으로 혼인과 이사 수요가 몰릴 것으로 예상되면서 풍성한 혜택을 담은 라이프스타일 위크를 준비했다"며 "역대급 할인과 사은을 통해 결혼과 이사를 준비하는 고객들에게 쇼핑의 부담을 덜어줄 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자



