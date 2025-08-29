손석민 전 민주당 중앙당 법률국장, 경남도당 신임 사무처장으로

손석민 더불어민주당 경남도당 신임 사무처장. 더불어민주당 경남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

손석민 전 더불어민주당 중앙당 법률국장이 경남도당 신임 사무처장에 임명됐다.

민주당 경남도당은 중앙당 당직자 개편 9월 1일 자 정기인사에 따라 손 신임 사무처장이 경남도당으로 발령됐다고 29일 밝혔다.

정경원 전 도당 사무처장은 중앙당 노동국장직으로 이동했다고 덧붙였다.

손 사무처장은 1977년 광주 출생으로 열린민주당 총무국장, 더불어민주당 법률국장을 지냈다.

당 유튜브 '델리민주'를 운영하는 등 당내 사회관계망서비스(SNS) 홍보전문가로도 알려졌다.

호남 출신의 민주당 경남도당 사무처장은 2021년 최민철 전 사무처장 이후 두 번째다.

손 사무처장은 "이재명 정부가 추진하고 있는 지방분권을 통한 대한민국 민주주의 완성과 내년 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

이어 "경남도당 유튜브와 각종 SNS 채널 다각화, 매체 홍보역량 강화로 지방선거 출마자들을 지원하고 내년 지방선거 승리를 이끌겠다"라고도 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



