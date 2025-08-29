본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

손석민 전 민주당 중앙당 법률국장, 경남도당 신임 사무처장으로

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.29 18:54

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
손석민 더불어민주당 경남도당 신임 사무처장. 더불어민주당 경남도당 제공

손석민 더불어민주당 경남도당 신임 사무처장. 더불어민주당 경남도당 제공

AD
원본보기 아이콘

손석민 전 더불어민주당 중앙당 법률국장이 경남도당 신임 사무처장에 임명됐다.


민주당 경남도당은 중앙당 당직자 개편 9월 1일 자 정기인사에 따라 손 신임 사무처장이 경남도당으로 발령됐다고 29일 밝혔다.

정경원 전 도당 사무처장은 중앙당 노동국장직으로 이동했다고 덧붙였다.


손 사무처장은 1977년 광주 출생으로 열린민주당 총무국장, 더불어민주당 법률국장을 지냈다.


당 유튜브 '델리민주'를 운영하는 등 당내 사회관계망서비스(SNS) 홍보전문가로도 알려졌다.

호남 출신의 민주당 경남도당 사무처장은 2021년 최민철 전 사무처장 이후 두 번째다.


손 사무처장은 "이재명 정부가 추진하고 있는 지방분권을 통한 대한민국 민주주의 완성과 내년 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.


이어 "경남도당 유튜브와 각종 SNS 채널 다각화, 매체 홍보역량 강화로 지방선거 출마자들을 지원하고 내년 지방선거 승리를 이끌겠다"라고도 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니 "12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기