이성해 철도공단 이사장 사의…李정부 공공기관 물갈이 신호탄

SR·코레일 이어 철도공단 이사장도 사의표명

이성해 국가철도공단 이사장이 최근 사의를 표명했다. 에스알(SR)과 한국철도공사(코레일)에 이어 국가철도공단 이사장까지 사의를 표명하면서 철도 3개사 수장 공백이라는 초유의 사태가 벌어졌다. 이 이사장 사임을 계기로 이재명 정부의 공공기관 물갈이가 본격화됐다는 평가가 나온다.

29일 철도 당국에 따르면 이 이사장은 최근 국토교통부에 사의를 표명했다. 이 이사장은 자신을 겨냥한 국무조정실 감찰을 계기로 사의를 결심한 것으로 전해졌다.

지난해 2월 취임한 이 국가철도공단 이사장의 임기는 2027년 2월로 1년6개월 남은 상황이었다.

지난 6월 이종국 SR 사장은 기획재정부 공공기관 경영평가 결과에 책임을 지고 사표를 냈다.

한문희 코레일 사장은 경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 무궁화호 사상 사고 직후인 지난 21일 사의를 표명했다.

현재까지 국토부 산하기관 중 기관장 임기가 만료되거나 사의를 표명한 곳은 8곳이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



