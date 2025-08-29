BNK부산은행, 라오스개발은행과 ‘계절근로자 집금 사업’ MOU 체결

29일 협약식 진행… 원화 집금, 해외 일괄 송금 구조로 수수료 절감



라오스 근로자 소득 향상·안전망 확보, 한국 농어촌 지역경제 활성화

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 29일 라오스 비엔티안에서 라오스 개발은행(Lao Development Bank)과 '라오스 계절근로자 집금 사업'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.

BNK부산은행은 29일 라오스에서 라오스 개발은행과 ‘라오스 계절근로자 집금 사업’에 관한 양해각서를 체결했다(첫 줄 왼쪽부터 BNK부산은행 방성빈 은행장, 라오스개발은행 시치쏜 테파시 총괄 회장). BNK부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 국내 금융기관 최초로 외국인 비거주자를 대상으로 '원화 집금과 해외 일괄 송금 구조를 마련한 사례'로, 기존의 개별 송금 방식 대비 '송금 수수료 절감과 행정 절차 간소화'를 동시에 실현한 혁신적 금융 모델이라는 점에서 의미가 크다.

라오스 계절근로자들은 한국 농어촌 지역에서 근로하는 동안 매월 급여 일부를 본국으로 송금해왔으나, 개별 송금 방식으로 인해 과도한 해외 송금 수수료가 발생하는 문제가 있었다.

이에 따라 새롭게 도입된 '라오스 계절근로자 집금 사업'은 근로자가 부산은행의 라오스 개발은행 계좌로 예치금을 모으고, 이를 라오스 현지로 일괄 송금하는 구조로 운영되며, 이는 공동구매 방식과 유사해 송금 수수료를 대폭 절감할 수 있다.

또 본 사업은 라오스 정부 규정을 철저히 준수하고 공식 금융망을 활용해 송금의 안전성과 투명성을 보장한다.

아울러, 부산은행은 라오스 계절근로자의 안정적인 근로 활동을 위해 단체 상해보험 가입을 지원해 농어촌 현장에서 발생할 수 있는 각종 사고에 대비한 사회적 안전망도 제공할 예정이다.

이번 협약을 통해 라오스 근로자들은 소득 증대와 생활 안정 기반을 확보하고, 한국 농어촌은 내수 소비 진작 효과를 거둘 것으로 기대된다.

방성빈 부산은행장은 "이번 협약은 단순한 금융 제휴를 넘어 양국 모두에 실질적인 혜택을 제공하는 공익적 글로벌 금융 모델"이라며 "앞으로도 라오스 개발은행과 긴밀히 협력해 양국의 공동 발전에 기여하고, 새로운 혁신 금융 모델을 지속적으로 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



