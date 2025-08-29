본문 바로가기
동의대 대외협력원, 중국 광주화상대 주얼리대학과 협약

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.29 12:41

학생 교류·작품 전시 등 한·중 문화 교류 활성화 협력

동의대학교 대외협력원(원장 김치용)은 지난 28일 본관 2층 글로벌회의실에서 중국 광주화상대 주얼리대학(학장 주효광)과 학술교류를 위한 업무 협약을 체결했다.

동의대 대외협력원, 중국 광주화상대 주얼리대학과 협약. 동의대 제공

동의대 대외협력원, 중국 광주화상대 주얼리대학과 협약. 동의대 제공

협약식에는 동의대 김치용 대외협력원장, 박은주 광고홍보학과장, 조경섭 광고홍보학과 교수, 최정윤 디자인조형학과 교수와 중국 광주화상대 주효광 주얼리대학장, 이묘 부학장, 성량 패션홍보학과 교수 등 관계자들이 참석했다.


양 대학은 협약을 통해 ▲한중 문화 교류와 교육 발전 ▲학생 등 인적 자원 교류 ▲작품 공동전시회 개최 등에 상호 협력하기로 했다.

협약 체결에 이어 광주화상대 방문단은 3D 프린트 시연과 중앙도서관, 박물관 등의 캠퍼스 시설을 둘러봤다.


동의대 김치용 대외협력원장은 "한국의 문화가 세계적으로 인기가 높아지면서 패션과 디자인 분야에서도 관심이 높아지고 있다"라며 "양국의 학생들이 활발한 교류를 통해 디자인과 광고 등 다양한 분야에서 글로벌 감각을 키우길 기대한다"라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
