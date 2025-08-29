본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

새울원자력본부, 청춘 만남프로그램 ‘청춘발전소 시즌2’ 가동

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.29 12:25

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울주군청·울산대학교병원·근로복지공단 등 울산 소재 8개 기관 연계

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 울산 소재 관공서·기업과 연계해 오는 9월 13일과 14일 청춘 만남 프로그램인 '청춘발전소'를 운영한다.


청춘발전소는 새울본부와 울주군이 함께 진행한 남녀 만남 프로그램으로 작년에 처음 시행했으며, 올해 진행될 '청춘발전소 시즌2'는 새울본부를 포함한 울산 소재 8개 기관인 울주군청, 울주경찰서, 동서발전, 근로복지공단, 산업인력공단, 산업안전보건공단, 울산대학교병원이 참여한다.

이번 행사는 각 기업에 소속된 직원들이 자발적으로 참가해 10쌍 내외의 남녀가 모여 이성 1명당 약 10분씩 대화 기회가 제공되는 로테이션 소개팅 형식으로 진행되며 매칭된 커플에게는 식사권, 영화관람권 등의 데이트 패키지가 지원될 예정이다.


소유섭 새울원자력본부장은 "지역사회의 대표기업이 동참해주셔서 감사드린다"라며 "청춘발전소가 젊은 인재들이 지역에서 미래를 꿈꾸고 지역에 정착하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.


이번 행사를 접한 울산대학교병원 관계자는 "결혼 기피와 저출산이라는 문제 해결에 새울원자력본부가 먼저 나서줘 반가웠다"라며 "이번 행사에서는 꼭 결혼까지 이어지는 커플이 나오기를 바란다"라고 기대를 드러냈다.

청춘발전소는 새울본부의 기업문화 개선 활동의 일환으로 시작한 '새울본부 인구청년 특별위원회'에서 기획했다.


새울본부 인구청년 특별위원회는 결혼·출산 기피 등이 불러오는 사회적 문제에 대한 다양한 해법을 고민하고 인구 문제를 해결하기 위해 만남프로그램 추진과 출산, 양육지원 등 다양한 활동을 하고 있다.

청춘 만남프로그램 ‘청춘발전소 시즌2’ 포스터.

청춘 만남프로그램 ‘청춘발전소 시즌2’ 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기