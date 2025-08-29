송파구 “잠실주공5단지 조합장 ‘직선’ 선출해야”…변경 인가 반려할 수도

“직선제 통해 주민 지지 확보해야”

서울 송파구(구청장 서강석)가 잠실주공5단지 조합장 선출과 관련해 조합원 직선 방식을 강력히 촉구했다고 29일 밝혔다.

잠실주공5단지 조합은 현재 조합장 연임을 위해 찬반투표 방식을 추진하고 있다. 이에 대해 송파구는 3600세대를 6387세대로 재건축하는 대규모 사업의 신속한 추진과 조합원 모두의 지지, 민주적 정당성이 꼭 필요하다는 점을 강조했다. 구는 조합장은 현 조합장에 대한 찬반투표 방식이 아니라 조합원 직선으로 선출돼야 한다고 거듭 촉구했다.

잠실주공5단지는 과거에도 조합장 선출을 둘러싸고 잡음이 끊이지 않았다. 송파구는 2022년 말 조합장 선거 당시에도 조합원 직선 방식을 촉구했고, 그 결과 직선제로 선출된 조합장이 주민 지지를 바탕으로 건축심의 통과 등 주요 재건축 절차를 성공적으로 이끌었다.

그러나 최근 조합장 임기 만료를 앞두고 다시 찬반투표 방식 연임이 시도되고 있다. 송파구는 조합장이 경쟁 없이 연임될 경우 민주적 정당성이 떨어져 향후 행정 절차 및 재건축 사업 추진에 차질을 빚을 수 있다며, 다시 한번 직선 방식의 선출을 요구했다.

송파구는 ”만약 조합에서 민주적 정당성이 결여된 방식으로 조합장을 선출할 경우 조합장 변경 인가를 반려할 계획”이라고 밝혔다.

잠실주공5단지 재건축 투시도. 송파구 제공. 원본보기 아이콘





