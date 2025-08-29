본문 바로가기
SH, 미리내집 주택 유형 확대…164가구 공급

이정윤기자

입력2025.08.29 11:28

시계아이콘00분 32초 소요
SH, 미리내집 주택 유형 확대…164가구 공급
서울시와 서울주택도시개발공사(SH)는 '미리내집(신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ)' 주택 유형을 확대해 공급한다고 29일 밝혔다.


SH는 이날 미리내집 8개소 164가구 입주자 모집을 공고하고 다음 달 17일부터 19일까지 사흘간 신청을 받는다.

공급 대상지는 송파구 문정동(16가구), 영등포구 당산동6가(11가구), 광진구 중곡동(23가구), 광진구 자양동(15가구), 동작구 상도동(10가구), 중랑구 상봉동(53가구), 강북구 우이동(30가구), 강서구 화곡동(6가구) 등 총 8개소 164가구다.


이번 미리내집은 신축 아파트 임대 보증금 마련이 어려운 신혼부부의 선택 폭을 넓히기 위해 마련한 유형이다. 일반 아파트 시세 50% 수준으로 공급한다. 주거형 오피스텔, 도시형생활주택 등 매입임대주택과 연계해 제공한다.


미리내집 거주 중 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택Ⅱ(미리내집)로 우선 이주 신청이 가능해 단계별 주거 연속성을 보장받을 수 있다. 특히 장기전세주택Ⅱ 이주 후 10년 거주 시 우선 매수 청구권을 부여받으며, 2자녀 출산 시 시세 90%, 3자녀 출산 시 시세 80% 수준으로 할인 매수할 수 있다.

SH는 앞으로도 교통 접근성이 좋은 입지에 빌트인 가전 등 고급 사양을 적용한 미리내집을 지속 확대해 기존 공공임대주택과 차별화된 주거 환경을 제공할 계획이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
