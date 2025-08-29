HDC현산, 춘천 레이크시티 2차 아이파크 분양

중대형 위주 218가구…9월2일 1순위 청약접수

인접한 1차 단지와 1000여가구 브랜드타운으로

HDC현대산업개발이 29일 춘천 레이크시티 2차 아이파크 견본주택을 열고 본격적으로 분양을 시작한다.

춘천 레이크시티 2차 아이파크 투시도. HDC현대산업개발 제공

춘천 레이크시티 2차 아이파크는 강원도 춘천시 삼천동 22-1번지 일원에 지하 4층, 지상 최고 29층, 3개 동 총 218가구로 조성된다. 전용면적별 가구수는 △84㎡A 161가구 △144㎡A 29가구 △144㎡B 28가구다.

청약 접수는 다음달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 순으로 진행된다. 이후 10일 당첨자를 발표하고 22~24일 정당계약을 진행한다.

춘천 레이크시티 2차 아이파크 단지 바로 앞에는 2026년 입주 예정인 춘천 레이크시티 1차 아이파크까지 총 1000가구 규모의 브랜드 타운이 완성된다. 1차의 경우 지난 2023년 진행된 1순위 청약에서 477가구 모집에 1만3237건이 접수돼 평균 27.75대 1의 경쟁률을 기록했다.

사업지 인근에 청량리 등으로 이어지는 춘천역, 남춘천역이 위치하며, 춘천시외버스터미널, 춘천고속버스터미널이 있어 광역 교통망을 누릴 수 있다. 중앙고속도로와 서울춘천고속도로, 서울양양고속도로도 빠르게 진입할 수 있어 서울로의 교통이 편리하다 .용산역~춘천역~속초역을 잇는 동서고속화철도 사업과 제2 경춘국도 사업, 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 춘천 연장 등 단지 인근 다양한 사업들이 추진 중으로 호재에 따른 미래가치 향상도 기대할 수 있다.

춘천 레이크시티 2차 아이파크 조감도. HDC현대산업개발 제공

단지 주변에 공지천, 의암호, 의암공원, 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원 등 녹지가 풍부하게 조성돼 쾌적한 환경을 갖추고 있다. 도보로 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등을 이용할 수 있다. 이 밖에도 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 교육시설과 롯데마트 춘천점, 이마트 춘천점, 레고랜드 코리아 리조트 등의 편의시설도 반경 약 2㎞ 내에 있다. 춘천경찰서, 춘천지방검찰청, 춘천지방법원, 강원도청, 춘천시청 등 관공서와 강원대학교 병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 의료시설도 편리하게 이용할 수 있다. 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등도 갖춰져 직주근접 여건도 갖췄다.

춘천 레이크시티 2차 아이파크는 남향 위주 설계에 4·5베이 혁신 평면 구조와 전 타입 와이드 주방통창을 갖춘 판상형 구조로 채광과 통풍이 우수하다. 84㎡A 타입의 경우 안방 드레스룸, 광폭 파우더룸이 있다. 144㎡ A·B타입은 주방, 복도 팬트리에 안방 광폭 드레스룸 등을 갖춰 공간 활용도를 높였다. 조망 위주 평면 특화 설계에 따른 쾌적한 조망을 통해 생활 만족도도 높일 수 있다.

근린공원과 맞닿은 입지로 조경 시설과 산책로 등을 통해 자연과 어우러진 단지로 조성한다. 지상에 주차 공간을 없애 100% 공원형 아파트로 계획했다. 휴식, 놀이가 가능한 다목적 중앙광장을 중심으로 한 조경을 통해 쾌적함을 높였다. 커뮤니티 시설에는 피트니스·GX룸, 골프연습장, 도서관, 스터디라운지, 게스트하우스, 시니어라운지 등이 조성된다.

HDC현대산업개발은 춘천 레이크시티 2차 아이파크에 스마트홈 기술을 적용해 편리하고 안전한 환경으로 만든다. 안면인식 시스템이 적용된 공동현관과 범죄예방 건축설계 CPTED(Crime Prevention Through Environmental Design)가 적용된 단지 내 CCTV는 입주민들에게 보안이 강화된 출입 통제 시스템을 제공한다. 지하 주차장에는 일정 간격으로 비상벨을 설치해 위급상황에 신속히 대응할 수 있으며, 빈 주차공간 유무를 알려주는 시스템도 갖췄다.

현관은 푸시앤풀(PUSH&PULL) 방식의 지문인식 디지털 도어록이 설치된다. 현관 카메라에는 거동이 수상한 사람이 있으면 자동으로 녹화되는 블랙박스 기능이 지원된다. 내부에는 월패드와 통합스위치, 스마트 스위치 등을 실별 기능에 알맞게 설치했다. 거실의 월패드는 조명, 난방, 환기, 도어록을 제어하고, 통합스위치는 조명의 밝기와 색상을 각각 10단계로 조절할 수 있고, 온도조절 대기전력 차단 등 제어가 가능하다. 거실에 공기 질 측정 센서가 있어 실내 공기 질 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 공용부에는 태양광 발전설비를 통해 전기료를 절감하며, 전기차 충전시설과 원격검침시스템도 마련돼 있다.

HDC현대산업개발 관계자는 "춘천 레이크시티 2차 아이파크는 천혜의 자연과 우수한 도심 인프라를 동시에 누릴 수 있는 입지에 들어서는 만큼 시장에서 관심이 높다"라며 "춘천 레이크시티 1차 아이파크의 성공적인 분양에 힘입어 춘천 레이크시티 2차 아이파크를 랜드마크로 조성해 1000여가구에 달하는 아이파크 브랜드 타운을 조성할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>