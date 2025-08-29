서울 옆 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’ 9월 1일 무순위 청약 진행

현대건설이 오는 9월 1일 '힐스테이트 회룡역파크뷰' 전용면적 59㎡ 일부 잔여세대에 대한 무순위 청약을 진행한다고 밝혔다.

'힐스테이트 회룡역파크뷰'는 경기도 의정부시 호원동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 33층, 12개동, 전용면적 39~84㎡, 총 1,816가구 규모로 조성된다. 이 중 수요자들의 선호도 높은 중·소형 타입의 전용면적 59·84㎡ 674가구가 일반분양분이다.

전용면적 59㎡ 무순위 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행되며, 청약통장 가입 여부와 관계없이 만 19세 이상 현재 서울·인천·경기(의정부) 등 수도권에 거주하는 무주택 세대구성원이라면 신청 가능하다. 재당첨 제한이나 거주의무기간도 없어 많은 관심이 예상된다. 당첨자 발표는 9월 4일이며, 11일 계약을 진행한다.

전용면적 84㎡는 선착순 계약을 진행 중이다. 해당 계약 역시 청약통장이 필요하지 않으며, 만 19세 이상이면 거주 지역, 주택 소유 여부 등과 관계없이 누구나 계약 가능하는 점이 특징이다. 유주택자도 계약 가능하며, 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있다는 점도 눈길을 끈다.

아파트 계약금은 분양가의 10%로 책정되는 것이 일반적이나, '힐스테이트 회룡역파크뷰'는 계약금을 5%로 낮춰 실수요자들의 초기 자금 부담을 덜었다. 1차 계약금은 500만원 정액제를 적용했으며, 나머지 2차 계약금은 30일 내 납부하면 된다. 중도금 60% 전액에 대한 무이자 혜택도 마련해 계약자들은 실질적인 분양가 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다.

'힐스테이트 회룡역파크뷰'는 뛰어난 서울 접근성을 자랑한다. 실제 서울 경계까지 직선거리는 약 3km에 불과하다. 단지는 지하철 1호선과 의정부경전철이 지나는 회룡역 역세권 입지를 갖춰 단 두 정거장이면 서울(도봉산역) 진입이 가능하다. 시청역, 강남구청역 등 서울 주요 업무지구까지는 40분대로 도달 가능하다. 수도권 제1순환고속도로와 동부간선도로 등 주요 도로망과도 가까워 차량을 통한 광역 접근성 역시 뛰어나다.

단지 앞 회룡역에서 한 정거장인 의정부역에는 GTX-C노선(2028년 개통 예정)이 추진되고 있다. 개통 시 삼성역까지 5정거장, 약 20분대면 이동 가능해 강남 접근성 향상이 기대된다. 이외에도 호원중에서 서부로까지 연결되는 회룡IC(가칭, 2027년 개통 계획)가 단지 바로 옆을 지나고, 동부간선도로 지하화 사업(2034년 전 구간 개통 예정), 서울~양주 고속도로 사업(2030년 개통 계획) 등이 추진되고 있어 향후 교통여건은 더욱 좋아질 전망이다.

학부모 수요가 선호하는 교육 환경도 갖췄다. 단지는 호원초, 호원중과 접해 있는 학세권 입지로, 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 회룡초, 회룡중, 호원고, 호원동 학원가, 노원(서울) 학원가 등도 가깝다. 단지 내에는 국공립 어린이집이 들어설 예정이며, 26년 교육 노하우를 자랑하는 아발론교육과 업무협약(MOU)을 체결하고 입주민 대상 영어교육 프로그램 및 교습비 할인도 계획 중이다.

아울러 신세계백화점, 롯데마트, 로데오거리, 코스트코 등 대형 쇼핑몰은 물론 회룡역 근린상권이 도보거리에 있으며 의정부 예술의전당, 시청, 정보도서관 등도 가깝다. 도봉산, 사패산, 수락산, 중랑천 수변공원, 북한산 둘레길 등 주변으로 천혜의 자연환경도 풍부하다.

'힐스테이트 회룡역파크뷰'는 현대건설이 의정부시 호원동에서 처음으로 선보이는 '힐스테이트' 브랜드 아파트인 만큼 차별화된 상품성도 갖췄다. 우선 일반분양 가구를 100% 남향 위주로 배치해 채광 및 통풍 효과를 높였으며, 바람길까지 고려한 통경축 확보로 여유로움을 더했다. 단지 곳곳에는 어린이놀이터와 소셜커뮤니티가든, 힐링가든, 패밀리가든, 힐링숲, 피크닉가든, 그래스가든, 잔디광장, 중앙광장 등 다양한 조경시설을 마련해 쾌적함을 높였다.

평면은 소비자들의 니즈를 반영해 다양하게 구성했으며, 일반분양 전 가구에 드레스룸을 적용했다. 전용 84㎡에는 타입에 따라 주방 팬트리, 현관 팬트리, 복도 팬트리 등 수납공간을 더했다.

피트니스부터 골프연습장, 스크린골프장, GX룸, 사우나, 키즈플레이룸(실내 놀이공간), 남녀 구분 독서실, 작은도서관, 다함께돌봄센터, 워크 라운지, 힐스 라운지, 게스트하우스 등 대단지에 걸맞은 대규모 커뮤니티도 들어설 예정이다.

현대건설의 층간소음 저감기술 'H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ'과 지하 주차장 건식 세차 공간 'H 오토존', 반려동물 맞춤 공간 'H 위드펫' 등 현대건설만의 특화설계 'H 시리즈'도 돋보인다.

'힐스테이트 회룡역파크뷰' 견본주택은 경기도 의정부시 호원동에 위치하며, 입주는 2026년 4월 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>