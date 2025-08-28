포항 '저탄소 철강 글로벌 워크숍' 개막… 철강산업 탈탄소화 전략 논의

UNIDO·산업부·POEX와 공동 개최… 포스코국제관서 3일간 열려



세계 철강산업 리더들, 철강산업 넷제로 전환 기술·정책·금융 논의



포항, 철강 도시에서 탄소중립 미래 여는 녹색 혁신 선도 도시 도약

포항시는 28일 포스코국제관에서 유엔산업개발기구(UNIDO), 산업통상자원부, 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 공동으로 '저탄소 철강 글로벌 워크숍(Global Knowledge Exchange on Low-carbon Steel)'을 개최했다.

이번 워크숍은 27일부터 29일까지 3일간 진행되며 전 세계 35개국에서 모인 각국 정부, 국제기구, 세계 철강산업 관계자 등 100여명이 참석해 탄소배출 감축과 지속 가능한 산업 전환 전략에 대해 논의한다.

유엔산업개발기구(UNIDO)는 '기후 클럽 글로벌 매치메이킹 플랫폼'과 '산업탈탄소화 넷제로 파트너십' 등 주요 국제협력을 추진하는 국제 연합 전문 기구로, 이번 행사에서는 세계철강협회(World Steel), AGORA Industry, Vale, 포스코 등 글로벌 철강기업과 함께해 논의의 무게감을 더했다.

기후 클럽 글로벌 매치메이킹 플랫폼(Global Matchmaking Platform of the Climate Club)은 주요국 간 협력체인 '기후클럽(Climate Club)'의 일환으로, 산업 탈탄소화를 위한 투자·기술 수요와 공급을 연결하는 국제 협력 플랫폼이다.

산업탈탄소화 넷제로 파트너십(Net Zero Partnership for Industrial Decarbonization)은 UNIDO가 주도하는 글로벌 이니셔티브로, 철강·시멘트 등 에너지 다소비 산업의 넷제로 전환을 가속화하기 위한 정책·기술·금융 협력 파트너십을 말한다.

라나 고네임 UNIDO 산업에너지 기후국장은 환영사에서 철강산업의 넷제로(Net-Zero) 전환은 인류 공동의 도전과제이며, 특히 신흥국과 개발도상국이 전환 과정에서 소외되지 않도록 국제사회의 지속적 지원과 협력이 절실함을 강조했다.

워크숍 첫날에는 ▲철강 부문 탈탄소화의 필요성과 혁신 기술·정책 동향 ▲지역별 철강산업의 현황과 정책 과제 분석 ▲탄소 가격제·그린본드 등 탈탄소화를 위한 정책 수단의 실행 가능성 세 가지 주제를 중심으로 심도 있는 토론이 진행됐다.

이강덕 시장은 "포항은 철강 도시에서 첨단 녹색 혁신의 선도 도시로 거듭나고 있다"며 "철강산업 탈탄소화의 시급성을 깊이 공감하며 이번 워크숍으로 기술 혁신, 정책 협력, 국제 파트너십의 시너지를 극대화할 것"이라고 강조했다.

행사 마지막 날에는 탈탄소화를 위한 자금 조달과 금융 혁신의 중요성을 논의한다.

포스코를 비롯한 글로벌 철강산업 리더들은 탄소중립 실현을 위한 구체적인 전략과 성공 사례를 공유하는 세션을 진행한다., 정부·산업계·국제기구가 협력 방안을 모색하고 실행 가능한 계획을 논의하며 대단원의 막을 내릴 예정이다.

포항시는 이번 워크숍이 철강산업의 녹색 전환을 이끄는 전환점이자 글로벌 탈탄소화를 강화하는 국제협력의 기반을 더욱 공고히 다지는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





