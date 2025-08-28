부산대-범어사 성보박물관, 맞손… 지역 인문문화 생태계 조성

문화살롱 프로그램·인문문화사업 협업



지역사회 문화 공동체 활성화 추진

부산대학교(총장 최재원)가 지역 청소년과 시민의 인문학적 소양과 공동체 의식 제고를 위해 범어사 성보박물관과 업무협약을 체결했다.

왼쪽부터 양은경 부산대 고고학과장, 산해 정오 성보박물관장, 박상후 부산대 라이즈사업단장. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협력은 RISE 사업의 하나로 추진, 지역-대학-주민이 함께 만드는 인문문화 생태계를 조성하고 지역 주민이 주체가 되는 문화살롱 프로그램을 통해 공동체 의식을 높일 전망이다.

협약식은 지난 27일 범어사 성보박물관 관장실에서 부산대 라이즈사업단과 인문대학, 고고학과 관계자, 산해 정오 범어사 성보박물관장이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약은 부산대 RISE 사업의 '지역사회 문제해결을 위한 시민 공감형 milieu(밀리우·환경) 구축'과 연계해, 인문학적 소양과 시민문화 기반을 강화하는 것을 목표로 한다.

특히 '사이 공생 프로젝트: 지역-대학-주민이 함께 만드는 인문문화 생태계 구축 사업'을 중심으로 전통예술과 지역사 관련 연구개발과 인문문화 생태계 구축에 전략적 의미를 갖는다.

두 기관은 이번 협약을 통해 △문화살롱 프로그램 공동 기획·운영 △인문문화 사업 연구개발 △협력 네트워크 공유와 인적·물적 자원 교류 등 실질적 협력 방안을 단계적으로 추진할 계획이다.

박상후 부산대 라이즈사업단장(대외·전략부총장)은 "부산의 역사 문화적 가치를 지역 주민과 공유하고 새로운 문화가치를 공동 창안할 수 있는 지역 친화적 프로젝트를 적극 추진하겠다"며 "범어사 성보박물관과의 협력을 통해 지역-대학-주민이 상호 소통하는 협력 모델 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



