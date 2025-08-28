정부 "금융사가 보이스피싱 피해 일정부분 배상"

정부, 보이스피싱 무과실 배상책임 법제화 추진

일정 범위 이내에서 금융회사가 보이스피싱 피해 배상

정부가 보이스피싱 무과실 배상책임을 법제화해 일정 범위 내에서 금융사가 보이스피싱 피해 금액을 배상하는 방안을 추진한다.

금융위원회와 금융감독원은 28일 정부서울청사에서 '보이스피싱 근절 종합방안'을 발표하며 금융회사 등 보이스피싱 예방에 책임이 있는 주체가 보이스피싱 피해액의 일부 또는 전부를 배상토록 하는 '보이스피싱 무과실 배상책임' 법제화를 추진한다고 밝혔다.

이는 최근 보이스피싱 범죄 수법이 빠르게 고도화되고 있어 국민 개개인의 주의만으로 피해 예방이 불가능해 고도의 전문성을 갖춘 금융회사 등이 책임성을 갖고 대응해야 한다는 인식에 따른 것이라고 정부는 설명했다.

그간에도 '비대면 금융사고 책임분담기준'을 통해 보이스피싱 피해에 대해 금융권이 자율적으로 배상을 해왔다. 하지만 비밀번호 위변조에 따른 제3자 송금, 이체의 경우에만 제한적으로 배상이 이뤄져 실질적인 피해구제나 금융권 전반의 보이스피싱 방지 노력의 획기적 제고에는 이르지 못했다는 지적이 있었다.

금융위는 보이스피싱 무과실 배상책임이 법제화되면 피해자가 보이스피싱 범죄자에 속아 직접 자금을 이체한 경우에 있어서도 일정 범위 내에서 금융회사 등의 피해배상이 이뤄져 보다 폭넓고 실질적인 피해구제를 기대했다. 금융권에 보이스피싱 선제적 방지를 위한 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화, 전담 인력 확충 등의 유인을 제공함으로써 피해 예방에도 상당한 효과가 있을 것으로 관측했다.

금융위는 보이스피싱 무과실 배상책임 제도의 배상 요건, 한도, 절차 등 구체적인 내용을 금융권과 긴밀히 논의해 나가고 있으며, 허위신고나 도덕적 해이 등 부작용이 발생하지 않도록 수사당국과 피해사실 확인을 위한 정보공유 방안 등도 논의 중이다. 이를 바탕으로 올해 중 통신사기피해환급법 입법이 이뤄지도록 해 나갈 계획이라고 설명했다.

이밖에 보이스피싱 피해가 발생하기 전에 금융회사가 효과적으로 범죄 의심 계좌 등을 탐지하고 계좌를 지급정지 등을 할 수 있도록 보이스피싱 AI 플랫폼(가칭) 구축도 신속하게 추진한다고 밝혔다. 플랫폼에는 전 금융회사, 통신사, 수사기관 등이 보유한 보이스피싱 관련 정보 등이 집중, 공유되며 정보를 바탕으로 한 인공지능(AI) 분석 결과 등이 각 참여기관에 전파된다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>