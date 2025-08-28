KBS전국노래자랑, 9월 16일 웅상센트럴파크서 개최

9월 1∼5일 참가 신청



선착순 300팀 모집

경남 양산시는 KBS 전국노래자랑 양산시 편을 오는 9월 16일 오후 2시 웅상센트럴파크 중앙광장(웅상도서관 옆)에서 개최한다.

KBS 전국노래자랑은 세대와 계층을 아우르는 국민적 인기 프로그램으로, 시민 모두가 함께 즐기는 화합의 장이 될 예정이다.

특히 '2026년 양산방문의 해'를 앞두고 전국 방송을 통해 양산시의 매력을 널리 알림으로써 지역 문화·관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

예심은 9월 14일 오후 1시 웅상문화체육센터 공연장에서 진행되며, 예심을 통과한 참가자들이 16일 본선 무대에 오른다. 본선에는 박상철을 비롯해 양지은, 신승태, 배진아, 문초희가 초대가수로 출연해 시민들과 함께 호흡할 예정이다.

참가 신청은 9월 1일부터 5일까지 진행되며, 선착순 300팀을 모집한다. 신청은 네이버 폼을 통해 온라인으로 접수하며, 디지털 기기 사용이 어려운 시민은 읍·면·동 행정복지센터에서 대면 접수할 수 있다.

참가 자격은 양산시민과 양산시에 소재한 사업장·학교·직장 소속자에 한정되며, 기성 가수와 음반 발매·방송 출연 등 대중 활동 경력자는 신청할 수 없다.

양산시 관계자는 "전국노래자랑은 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 열린 무대이자 함께 어울릴 수 있는 축제의 장"이라며 "많은 시민이 참여해 끼와 열정을 발휘해 주시고, 이번 행사가 양산의 매력을 전국에 알리는 소중한 기회가 되길 기대한다"고 말했다.





