울산시, 전국 최초 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소

울산시가 전국 최초로 명예사회복지공무원 활동지원센터를 설치하고 복지 사각지대 제로 구현을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

시는 28일 오후 3시 시청 본관 1층 로비에서 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식을 개최한다.

개소식은 김두겸 시장, 이성룡 시의장, 명예사회복지공무원 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고, 사업 소개, 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행된다.

이날 개소식을 갖는 활동지원센터는 전통시장지원센터 2층에서 지난달 14일부터 운영에 들어갔으며, 지역 내 위기가구를 조기에 발굴하고 필요한 지원을 연계하는 시민참여형 복지 인력인 '명예사회복지공무원' 활동을 행정·재정적으로 뒷받침하는 역할을 한다.

센터는 ▲이웃사촌돌봄단 모집과 관리 ▲교육훈련과 역량 강화 ▲복지 사각지대 발굴··연계와 상담 제공 ▲민관협력 네트워크 형성 등 다양한 사업을 추진한다.

울산시는 이번 지원센터 개소를 계기로 현재 5000여명인 활동 인력을 1만명까지 확대하고 구군과 읍면동 단위로 조직체계를 정비해 촘촘한 인적 안전망을 구축한다는 계획이다.

이를 통해 빈곤, 고립·은둔, 돌봄 가구, 고독사 위험 가구 등 다양한 위기가구를 적극적으로 발굴하고, 맞춤형 공적 서비스와 민간 자원 연계를 통해 '복지 사각지대 제로(Zero)' 실현에 나선다.

김두겸 시장은 "명예사회복지공무원 활동지원센터가 울산 복지정책의 새로운 지휘 본부(컨트롤타워) 역할을 하게 될 것"이라며 "지역 곳곳의 위기가구를 빠짐없이 살펴 복지 사각지대 없는 도시로 만들어 나가겠다"라고 말했다.





